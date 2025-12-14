Daniel Niculae, președintele formației FC Hermannstadt, s-a arătat dezamăgit după eșecul administrat la Sibiu de Universitatea Craiova (0-2). Oficialul a spus că l-au supărat cartonașul galben încasat pentru proteste de Cristian Neguț și ratările fotbaliștilor săi.

Daniel Niculae, supărat după Hermannstadt - Universitatea Craiova 0-2

Cu toate acestea, Niculae s-a arătat încrezător că sibienii au potențialul să se redreseze și să se salveze de la retrogradare. El a avut, de asemenea, numai cuvinte de laudă la adresa noului antrenor, Dorinel Munteanu.

„Sunt supărat pe orice jucător care ia galbene pentru proteste și pentru prostii, nu pentru faze de joc. Toată lumea e supărata pe el (n.r.- pentru cartonașul galben încasat pentru proteste de Neguț). Supărat sunt pentru rezultat pentru că nu ajungem să concretizăm momentele bune pe care le avem. În toate meciurile avem momente bune.

Am început bine în primele 10 minute, dar am primit gol. Calitatea a făcut diferența la primul gol. Puteam și noi să marcăm, să facem mai multe la golul doi. Avem multe lucruri de pus la punct. Mai avem o etapă anul acesta cu Petrolul și sper să terminăm bine.

Acum, știi cum e... La cald pot spune că am meritat o lovitură de la 11 metri. E clar că e o călcare acolo. Nu știu dacă am fi marcat sau să dacă egalăm pe final de meci. Nu știu ce a fost în capul arbitrului sau în camera VAR. Sunt mulți de nu știu. Am arătat că ne-am ridicat la nivelul Craiovei.

Niculae: „Avem de unde să începem să clădim”

Avem de unde să începem să clădim și să începem să câștigăm puncte pentru că locul acela nu este al nostru. Trebuie să scăpăm de locul acela. Vine pauza de iarnă și se vor pune multe lucruri la punct. Nu pot să spun că sunt foarte confortabil, dar am mare încredere că o vom scoate la capăt.

Noi l-am ales, conducerea clubului, inclusiv eu. E un antrenor bun, care a dovedit la orice echipă la care a fost că poate demonstra lucruri. La Sepsi a fost un accident, îl cunosc foarte bine, mi-a fost coleg la echipa națională. Sunt sigur că vom scoate echipa de unde e.

Decizia de a-l numi pe Dorinel a fost a conducerii clubului. Are tot suportul nostru. Suntem alături de el până la capăt, dar cum am spus, vine această perioadă de pauză și vom pune lucrurile la punct. Sunt sigur că vom scoate echipa de acolo, Sibiul nu o echipă de ultimul loc. Poziția noastră trebuie să fie mult mai sus”, a declarat Daniel Niculae, potrivit digisport.ro.

Hermannstadt - Universitatea Craiova 0-2

Universitatea Craiova a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea Hermannstadt, în etapa a 20-a din Superligă. A fost primul meci al lui Dorinel Munteanu ca antrenor la sibieni. Au marcat Al Hamlawi (15) și Baiaram (31).