Ironii la adresa lui Gigi Becali dupa meciul dintre Steaua si CS Afumati! "Cand alergi dupa doi iepuri, nu prinzi niciunul" 

Steaua a castigat cu 2-0 meciul tur cu CS Afumati din finala barajului de promovare in Liga 2.

Dupa victoria care ii duce extrem de aproape de esalonul secund, stelistii au fost euforici. Jucatorii lui Daniel Oprita nu au uitat de rivalitatea cu echipa lui Gigi Becali, care a declarat in mai multe randuri ca isi doreste ca FCSB 2 sa blocheze promovarea Stelei.

Echipa secunda a lui Becali nu a reusit, insa, sa treaca de CS Afumati in prima etapa a barajului, fiind invinsa cu scorul general de 4-2.

Dupa meciul de sambata dupa-amiaza din Ghencea, capitanul Stelei, Valentin Barbulescu, l-a ironizat pe patronul FCSB-ului si a declarat ca acesta si-a propus prea multe in acest sezon, nereusind de fapt nimic.

"Nu stiu daca mai putem rata promovarea. Nu e bine sa vorbim. Suntem foarte motivati, determinati. Suntem la 90 de minute de promovare. Trebuie sa ramanem la fel de concentrati. Nu trebuie sa intram in meciul retur ca si cum am fi promovati.

E frumos sa visezi. Noi, cand am venit acum doi ani aici, am avut un obiectiv. Sa ajungem in Liga a 2-a din Liga a 4-a. Daca va aduceti aminte la meciul retur din prima etapa, am spus ca in viata, cand alergi dupa doi iepuri nu prinzi niciunul. Se pare ca am avut dreptate", a spus ironic Valentin Barbulescu.

Returul dintre CS Afumati si Steaua este programat sambata viitoare, meciul urmand a fi transmis live pe www.sport.ro.