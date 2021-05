Vasile Tirsolea nu a glumit! Mostistea Ulmu a fost desfiintata. Patronul, deranjat de felul in care echipa sa fusese arbitrata in meciurile de baraj cu Steaua

Vasile Tirsolea a luat decizia de a desfiinta Mostistea Ulmu!

Fostul patron al clubului s-a aratat extrem de deranjat de modul in care formatia a fost arbitrata in cele doua meciuri de la barajul cu Steaua.

Tirsolea a anuntat inca de la finalul confruntarilor cu Steaua ca nu va mai investi bani in fotbal, iar luni a reunit echipa si si-a anuntat oamneii ca va desfiinta clubul.

"Dupa cum deja declarasem in mod repetat, am luat decizia de a nu mai investi in fotbalul romanesc din cauza mediului ostil performantei.

Dupa arbitrajul flagrant impotriva clubului nostru, apreciat ca atare in unanimitate de presa si opinia publica, nu credeam ca un arbitraj la fel de nedrept se va repeta in retur. Asta a fost si motivul pentru care am recurs la acel protest cu scoaterea echipei de pe teren”, a explicat Vasile Tirsolea decizia de a desfiinta Mostistea Ulmu, potrivit liga2.prosport.ro.