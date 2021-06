Cine il poate inlocui pe Oprita. Cele cinci variante aflate pe lista Stelei

Daca Daniel Oprita nu va accepta oferta de a continua la Steaua, conducerea "ros-albastrilor" trebuie sa se reorienteze rapid catre un alt antrenor.

Daniel Oprita (39 de ani) a reusit promovarea cu Steaua in Liga 2, dar antrenorul nu stie daca va mai continua la gruparea din Ghencea. "Daca mi se va propune ceva serios, voi accepta. Nu vreau sa vorbesc prea mult, dar a fost ceva, o propunere despre care ma fac ca n-am vazut-o, ca n-am auzit-o. Eu am promovat echipa, mai departe depinde de conducere ce va face", a spus Oprita, la finalul partidei de la Afumati.

Se pare ca Oprita are mai multe contacte cu cluburi din primele doua divizii, iar oferta financiara propusa de "ros-albastri" ar fi similara cu cea din Liga 3, considerata prea mica de tehnician. Salariul ar fi unul mic, incadrandu-se in plafonul aprobat de conducerea clubului militar pentru activitatea sportiva, la care s-ar adauga bonusuri de performanta.

Oprita ramane prima optiune pentru Steaua, dar, in cazul in care cele doua parti nu se vor intelege, exista mai multe variante pentru banca tehnica, conducerea cautand, in primul rand, un tehnician cu pedigree stelist. Prima solutie este ca actualii secunzi Iulian Miu si Gabriel Bostina sa conduca echipa in sezonul urmator, pentru a oferi continuitate la nivelul bancii tehnice. Alaturi de cei doi, fie Ogararu, fie un alt om de fotbal cu experienta, ar putea indeplini functia de director tehnic.

De asemenea, pe lista se mai afla Eugen Trica, fost jucator al Stelei si cel care a promovat pe FCU Craiova in Liga 1, dar si Dorin Goian si Laurentiu Rosu, ambii imbracand tricoul "ros-albastrilor" in trecut, cu rezultate deosebite. Toti trei detin licenta PRO de antrenor. Ultimii pe lista ar fi doi antrenori straini, dintre care unul a mai antrenat in fotbalul romanesc. Conform surselor Sport.ro, variantele Costel Galca si Nicolae Dica ar fi picat pentru ca exista concurenta din partea unor cluburi din Liga 1 si din strainatate, pentru primul, iar al doilea ar dori sa ramana in staff-ul nationalei, avand sanse sa devina noul selectioner U21.

Comitetul Executiv al FRF a decis ca sezonul 2021-2022 al Ligii 2 sa inceapa pe 31 iulie. Stabilirea componentei bancii tehnice a Stelei, in urmatoarele doua saptamani, reprezinta o prioritate, pentru ca perioada de pregatire ar urma sa inceapa cu cel putin o luna si jumatate inaintea primei partide oficiale.

Pana la jumatatea acestei luni, Oprita sau noul antrenor principal, alaturi de George Ogararu, managerul general, si Stefan Bichir, comandantul clubului, ar urma sa stabileasca ce jucatori raman din actualul lor, ce posturi trebuie acoperite prin transferuri si care va fi bugetul total si suma disponibila pentru perioada de mercato. Mai multi impresari ar fi inaintat deja liste cu fotbalisti cu experienta in Liga 1, care ar fi atrasi sa semneze cu Steaua, in conditiile in care echipa va juca, incepand cu noul sezon, pe arena de 31.000 de locuri si 100 de milioane de euro.