Nerazzurrii au marcat pentru prima oară în minutul 42 prin Federico Dimarco, iar Marcus Thuram a înscris pentru 2-0 în minutul 90+8.

Italienii l-au lăudat pe Cristi Chivu după victoria cu Parma

Cu această victorie, echipa lui Cristi Chivu a ajuns la 42 de puncte și s-a desprins la patru puncte în vârful clasamentului în fața lui AC Milan, echipa de pe locul al doilea.

Cristi Chivu a fost din nou lăudat în presa italiană pentru felul în care a pregătit un meci al lui Inter. Jurnaliștii italieni de la TuttoMercatoWeb i-au acordat antrenorului român nota 7 și au remarcat că, deși Inter putea obține o victorie mai categorică, succesul nerazzurrilor nu poate fi pusă sub semnul întrebării.

”Poate este adevărat că, încă o dată, Inter are nevoie de prea mult timp pentru a închide un meci pe care ar merita să-l câștige la o diferență mai mare, însă această victorie cu 2–0 nu poate fi niciodată pusă sub semnul întrebării. Singura dată când Inter a avut emoții a fost când Ondrejka a lovit bara transversală. În rest, Inter a anticipat corect toate mutările celor de la Parma”, au scris italienii.

Clasamentul din Serie A

