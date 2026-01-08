Adrian Șut o părăsește pe campioana României și va face pasul în Emiratele Arabe Unite, la Al Ain.

Ce sumă încasează FCSB pentru Adrian Șut

Mijlocașul a părăsit deja cantonamentul roș-albaștrilor și se va îndrepta spre Dubai pentru a face vizita medicală și pentru a semna contractul cu Al-Ain.

Adrian Șut a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui FCSB în ultimii ani și a impresionat atât în campionat, cât și în Europa. Cu Șut în echipă, roș-albaștrii au cucerit două titluri de campioni ai României și două Supercupe.

Sezonul trecut, când FCSB impresiona în Europa, Șut atinsese o cotă record de 4,5 milioane de euro, însă, în această stagiune, aceasta a coborât la 3,8 milioane de euro. Din acest motiv, suma pe care FCSB o va încasa pentru mijlocașul defensiv pare a fi una mică. Potrivit Fanatik, campioana României va încasa doar două milioane de euro pentru Șut, în timp ce șeicii îi pregătesc un salariu uriaș fotbalistului, de un milion de euro pe sezon.

Reacția lui Adrian Șut despre plecarea de la FCSB: ”În câteva zile urmează să ne înțelegem”

”Nu pot să vorbesc, nu am voie să vorbesc. (n.r. Cu ce gânduri și de ce pleci în Emirate?) Îmi doream de mult această provocare.



(n.r. Ce mesaj le transmiți celor de la FCSB?) Le doresc mult succes. A fost o plăcere, o onoare să joc la ei. În câteva zile urmează să ne înțelegem. Încă nu se știe exact totul”, a spus Adrian Șut.

