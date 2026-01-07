Inter Milano a câștigat încă un meci în Serie A. Echipa pregătită de Cristi Chivu s-a impus pe terenul celor de la Parma, fosta echipă a antrenorului român, scor 2-0.



Napoli se încurcă și Chivu se distanțează! Cum arată Serie A după Parma - Inter 0-2



Federico Dimarco a deschis scorul în minutul 42, după o fază analizată, inițial, de VAR pentru un posibil ofsaid. Bonny putea face 2-0, dar arbitrajul video a anulat reușita sa din prelungiri pentru un henț. Thuram a închis tabela în prelungiri, după o acțiune personală.



Astfel, Inter își continua seria de victorii consecutive în Serie A și ajunge la 42 de puncte, profitând de pasul greșit făcut de Napoli, care a remizat cu Verona, scor 2-2, și a rămas cu 38 de puncte după 18 runde.



Locul doi este ocupat de rivala AC Milan, care are 38 de puncte, dar va juca în această etapă cu cei de la Genoa, echipa la care Dan Șucu este acționar.



Cu 14 victorii, dar și cel mai bun atac din campionat (39 de goluri), Inter se pregătește pentru un test dificil în următoarea etapă. Va juca pe teren propriu cu Napoli, echipă în fața căreia a pierdut în tur, cu 1-3.

Cum arată clasamentul din Serie A, după Parma - Inter 0-2:

