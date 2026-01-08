Real Madrid s-a antrenat lângă stadionul „King Abdullah Sport City”, terminând ultima sesiune înaintea semifinalei Supercupei Spaniei cu Atletico Madrid. Partida din Arabia Saudită se joacă astăzi, de la ora 21:00.

Antonio Rudiger, incert înainte de Atletico Madrid - Real Madrid

În tabăra „Los Blancos” au sunat clopotele de alarmă. Antonio Rudiger nu s-a antrenat cu restul lotului în ultima sesiune dinaintea semifinalei Supercupei, iar prezența sa împotriva lui Atlético Madrid este acum serios pusă la îndoială, informează Marca.

Fundașul central german are dureri la genunchi, iar stafful tehnic îi monitorizează cu precauție situația. Rudiger a vizitat mai întâi stafful medical și ulterior a efectuat o sesiune individuală de antrenament, încercând să-și maximizeze șansele de a fi disponibil pentru un meci crucial.

Nu a fost singurul care s-a antrenat separat. Și Trent Alexander-Arnold a lucrat individual. Principala preocupare pentru Real Madrid rămâne starea stoperului.

Probleme mari în centrul apărării

O potențială absență a lui Rudiger ar fi un obstacol major pentru Xabi Alonso. Antrenorul spaniol ar putea să o înfrunte pe Atletico, având doar doi fundași centrali disponibili, Raul Asencio și David Alaba.

Ar fi o situație critică pentru un meci atât de solicitant, în care orice eveniment neprevăzut s-ar putea dovedi decisiv. Fundașii centrali Dean Huijsen și Eder Militao sunt accidentați.

Xabi Alonso și stafful medical vor aștepta până în ultimul moment pentru a lua o decizie finală, cu speranța ca jucătorul german se va putea reface pentru a fi disponibil pentru echipă.

Fundașul dreapta Trent Alexander-Arnold și golgheterul Kylian Mbappe sunt ceilalți mari absenți din tabăra „Los Blancos”, înaintea unui derby madrilen ce poate cântări decisiv pentru soarta lui Xabi Alonso.

