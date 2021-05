"Anul celalalt se va incerca promovarea!" Steaua, condamnata sa stea cel putin doi ani in Liga 2

Steaua a promovat in liga secunda, dar nu va putea lupta in sezonul viitor pentru promovarea in Liga 1.

Fosta legenda stelista, Gabi Balint, a declarat ca, cel mai probabil, Steaua va ramane doua sezoane in liga secunda.

Motivul pentru care stelistii nu pot promova inca de anul viitor in Liga 1 este unul administrativ. Potrivit lui Bumbescu, oficialii clubului din Ghencea nu au demarat procedurile de cesionare a activitatii catre un alt club de drept privat si le va fi imposibil sa faca acest lucru in cele doua luni ramase pana la startul sezonului viitor al Ligii 2.

Daca vor sa promoveze sezonul viitor in Liga 1, "ros-albastrii" vor trebui sa-si schimbe structura organizatorica, deoarece regulamentul FRF interzice ca un club de drept public sa participe in prima liga fotbalistica fara ca acesta sa-si fi cesionat activitatea catre un alt club de drept privat cu cel putin un sezon inainte.

"Se permite promovarea in Liga 1 a cluburilor de drept public, dupa ce acestea isi vor cesiona activitatea catre un club de drept privat cu cel putin un sezon competitional anterior obtinerii dreptului de promovare", se arata in statutul FRF.

Gabi Balint confirma o data in plus ca Steaua va petrece cel putin doi ani in liga secunda.

"Parteneriatul privat trebuie facut de acum, categoric. Sunt niste oameni dornici, care vor sa intre, dar depinde si de Armata. Sa vedem cum vor face aceasta intelegere. Trebuie studiata foarte bine aceasta problema, nu facuta de pe o zi pe alta. Anul viitor va fi mai mult unul de adaptare la Liga 2, iar anul celalalt se va incerca promovarea, asta este parerea mea", a spus Gabi Balint, potrivit Digi Sport.