Adrian Șut (26 de ani) nu ar trebui să aibă probleme, cel puțin teoretic, în a se impune ca titular la Al-Ain, liderul din primul eșalon al Emiratelor Arabe Unite.

Adrian Șut, printre cel mai bine cotați jucători de la Al-Ain

Mijlocașul defensiv pe picior de plecare de la FCSB are o cotă de piață, pe Transfermarkt, în valoare de 3,8 milioane de euro.

Este depășit doar de 2 dintre viitorii săi coechipieri: „decarul” și mijlocașul ofensiv Kaku (30 de ani, 5 milioane de euro) și aripa stânga Soufiane Rahimi (29 de ani, 6 milioane de euro).

Șut, al patrulea mijlocaș defensiv din lot

Pe lângă Adrian Șut, la Al-Ain mai există încă alți 3 „închizători” în lot: Yong-woo Park (32 de ani, un milion de euro), Abdoul Karim Traore (20 de ani, 1.200.000 de euro) și Yahya Nader (27 de ani, 1.700.000 de euro).

Toți cei 3 viitori rivali ai lui Șut îi depășesc la un loc cota de piață cu doar 100.000 de euro. În plus, Yong-woo Park a suferit o ruptură de ligament încrucișat și va reveni abia în vară.

Situația lui Adrian Șut

Adrian Șut a părăsit cantonamentul roș-albaștrilor și este așteptat în Dubai, unde va efectua vizita medicală și va semna contractul cu Al-Ain, lider în Emiratele Arabe Unite.



Transferul este aproape finalizat, iar campioana României va încasa aproximativ două milioane de euro, potrivit fanatik.ro.



La Al-Ain, mijlocașul român va avea un salariu de aproximativ un milion de euro pe sezon.

