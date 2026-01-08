Adrian Șut a părăsit cantonamentul roș-albaștrilor și este așteptat în Dubai, unde va efectua vizita medicală și va semna contractul cu Al-Ain, formație din Emiratele Arabe Unite. În schimbul său, FCSB va încasa 1,5 milioane de euro.



Campioana îi va aduce rapid un înlocuitor lui Șut. Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intervenit și a spus că Mihai Stoica lucrează deja la transferul unui mijlocaș.



Gigi Becali pregătește următorul transfer de la FCSB



Omul cu banii de la club și-a dat ”OK-ul” și în privința sumei de transfer. Becali nu i-a dezvăluit numele, dar s-a limitat să spună că următorul transfer al echipei sale este din străinătate.



„Azi sau mâine o să-l vedeți. Când am vorbit cu Meme, i-am spus să facă ce vrea, a fost o chestiune de 100.000 în plus sau în minus. I-am spus să-l ia. El mi-a spus acum vreo lună de zile că a văzut mai mulți jucători și a zis că e unul 'bun, bun'”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.



Șut a contribuit decisiv la cucerirea a două titluri și a două Supercupe, iar sezonul trecut a atins o cotă maximă de 4,5 milioane de euro.



În actuala stagiune, valoarea sa de piață a scăzut la 3,8 milioane, iar acest lucru s-a reflectat și în suma obținută de club.



Durata contractului lui Adrian Șut cu Al Ain! Când va debuta



Jurnaliștii din Emiratele Arabe Unite au dezvăluit durata contractului pe care Adrian Șut îl va semna cu Al-Ain, dar și când va debuta mijlocașul la noua echipă. Conform jurnalistului Ahmed Ragab, Adrian Șut va ajunge la Al-Ain în această seară și va efectua vizita medicală vineri dimineață, urmând ca mai apoi să semneze un contract valabil pe următoarele două sezoane și jumătate cu Al-Ain.



Sursa citată a precizat că Șut ar putea debuta la Al Ain în meciul cu Al Wahda, programat la data de 17 ianuarie.

