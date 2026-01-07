După ce nu a reușit să se impună, Drăguș va fi trimis de Trabzonspor, echipa de care aparține, la o altă formație din Turcia.

Denis Drăguș va juca la Gaziantep



Așa cum și-a dorit de la bun început, internaționalul român va juca din nou la Gaziantep, echipa care l-a adus în fotbalul turc, cu Marius Șumudică antrenor. Cele două cluburi s-au înțeles, iar Drăguș va juca alături de Deian Sorescu și Alexandru Maxim sub formă de împrumut până în vară.



Jurnalistul turc Reşat Can Özbudak anunță că Drăguș va ajunge curând în cantonamentul echipei Gaziantep, unde va semna contractul și, cel mai probabil, va fi prezentat oficial.



Un rol important în acest transfer a fost jucat de Burak Yilmaz (40 de ani), fostul mare jucător de la Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș, care este, în prezent, antrenor la Gaziantep.

