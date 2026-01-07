NEWS ALERT S-a făcut transferul lui Denis Drăguș!

Denis Drăguș (26 de ani) va pleca de la Eyupspor, formație la care a fost împrumutat în prima parte a acestui sezon.

După ce nu a reușit să se impună, Drăguș va fi trimis de Trabzonspor, echipa de care aparține, la o altă formație din Turcia. 

Denis Drăguș va juca la Gaziantep

Așa cum și-a dorit de la bun început, internaționalul român va juca din nou la Gaziantep, echipa care l-a adus în fotbalul turc, cu Marius Șumudică antrenor. Cele două cluburi s-au înțeles, iar Drăguș va juca alături de Deian Sorescu și Alexandru Maxim sub formă de împrumut până în vară.

Jurnalistul turc Reşat Can Özbudak anunță că Drăguș va ajunge curând în cantonamentul echipei Gaziantep, unde va semna contractul și, cel mai probabil, va fi prezentat oficial.

Un rol important în acest transfer a fost jucat de Burak Yilmaz (40 de ani), fostul mare jucător de la Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș, care este, în prezent, antrenor la Gaziantep.

  • În acest sezon, Drăguș a evoluat în 12 partide pentru cei de la Eyupspor, fără să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.

Cotat la 3 milioane de euro pe site-urile de specialitate, Drăguș a adunat în sezonul 2024/2025, înainte de împrumutul nereușit, 26 de meciuri pentru Trabzonspor, în care a reușit 3 goluri și o pasă decisivă.

