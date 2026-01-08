NEWS ALERT Gigi Becali putea „cumpăra” victoria în play-off, iar FCSB era campioană! Dezvăluire în direct: „Mă costa 200.000 de euro”

Alexandru Hațieganu
Gigi Becali a dezvăluit că ar fi putut aranja un meci din Superliga României.

FCSB este campioana României din sezonul trecut, după ce a reușit să câștige al doilea titlu consecutiv de la cel obținut în sezonul 2014/2015.

Chiar dacă din 2015 roș-albaștrii nu au avut o pauză lungă până au reușit să cucerească titlu în Superliga, echipa patronată de Gigi Becali a încheiat de multe ori pe locul secund.

Gigi Becali a dezvăluit că ar fi putut aranja un meci decisiv în lupta la titlu

Patronul echipei roș-albastre a vorbit despre faptul că este un om corect și a întărit această calitate a sa printr-o dezvăluire.

Gigi Becali a povestit că în finalul sezonului 2018, când FCSB se lupta la titlu cu CFR Cluj, i s-a propus să plătească 200.000 de euro pentru a avea o victorie asigurată cu Poli Iași.

„La mine dreptatea trebuie să se împlinească în orice domeniu. Eu am multe păcate, dar dreptatea mea trebuie să împlinească.

(n.r. Chiar dacă pierdeți?) Păi cu Iașiul (n.r. Poli Iași) aveam nevoie doar de un egal și mă costa 200.000 de euro ca să câștig meciul. Am zis că dreptatea trebuie să se facă, nu îi place lui Dumnezeu să fiu hoț și n-am acceptat și am pierdut meciul și a dat Cristea (n.r. Andrei Cristea), ăla, golul în zece.”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

În acel sezon, CFR Cluj a fost campioana României cu 50 de puncte, în timp ce FCSB a încheiat pe poziția a doua la doar un punct în spatele ardelenilor.

