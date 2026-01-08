FCSB este campioana României din sezonul trecut, după ce a reușit să câștige al doilea titlu consecutiv de la cel obținut în sezonul 2014/2015.

Chiar dacă din 2015 roș-albaștrii nu au avut o pauză lungă până au reușit să cucerească titlu în Superliga, echipa patronată de Gigi Becali a încheiat de multe ori pe locul secund.



Gigi Becali a dezvăluit că ar fi putut aranja un meci decisiv în lupta la titlu



Patronul echipei roș-albastre a vorbit despre faptul că este un om corect și a întărit această calitate a sa printr-o dezvăluire.

Gigi Becali a povestit că în finalul sezonului 2018, când FCSB se lupta la titlu cu CFR Cluj, i s-a propus să plătească 200.000 de euro pentru a avea o victorie asigurată cu Poli Iași.

