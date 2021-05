"Sa mi se propuna un contract profesionist!" Reactia lui Oprita dupa ce a promovat cu Steaua in Liga 2! Ce a spus despre viitorul sau la echipa

Steaua a promovat in Liga 2, dupa ce s-a impus in dubla-mansa cu CS Afumati.

Echipa lui Oprita a castigat ambele meciuri din finala barajului pentru promovare, iar acum se pregateste sa lupte in Liga 2. Antrenorul a vorbit la finalul meciului despre parcursul extrem de dificil al echipei sale.

Antrenorul a fost intrebat si despre viitorul sau, iar raspunsul a fost unul pe masura. Oprita a spus ca asteapta o propunere din partea conducerii, una care sa se ridice la nivelul asteptarilor sale.

"Terenul a fost destul de greu, a plouat destul de tare inainte, dar baietii si-au facut treaba. Au avut atitudine, stiam ca au valoare, dar trebuie sa ii intelegem, presiunea a fost foarte mare. Ati vazut cati suporteri ne asteptau, ne-au dat lacrimile cand i-am vazut, iar cand am fost egalati, ma gandeam sa nu se intample ca la Middlesbrough.

La final trebuie sa ma duc sa imi fac o revizie, sa vad cum stau cu sanatate, in ultimii doi ani, mai ales cu barajele, nu a fost usor. Sunt epuizat asa, la cum am trait, noi am ramas ultimii. Speram sa reusim, aveam incredere in baieti, dar orice se poate intampla.

Baietii sunt cei mai importanti, ei trebuie felicitati, au intrat in teren si au jucat. E meritul lor, ei trebuie felicitari. Le multumesc ca m-au suportat, stiu ca am si eu iesiri, le multumesc familiei, eu pun mult suflet. Chiar si cu ei am avut iesiri necontrolate pentru ca ma gandeam la fotbal si poate am neglijat familia putin.

Nu stiu, mi se termina contractul, nu stiu ce va fi mai departe, am indeplinit ce mi s-a cerut. Dorinta mea, e normal, dar sa mi se propuna un contract profesionist si lucrurile astea, daca nu, nicio problema, sunt bucuros ca mi-am indeplinit obiectivul, mai departe nu conteaza", a spus Daniel Oprita la finalul meciului.