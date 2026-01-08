Încă un transfer pentru Kevin de Bruyne, după doar șase luni la Napoli

Încă un transfer pentru Kevin de Bruyne, după doar șase luni la Napoli Serie A
Kevin de Bruyne (34 de ani) a fost transferat de Napoli în vară, după zece ani la Manchester City, în care a devenit căpitan și unul dintre cei mai importanți oameni din echipa lui Pep Guardiola.

Kevin De BruyneManchester CityNapoli
După un start bun de sezon în Serie A, mijlocașul belgian, măcinat de accidentări în cariera sa, a suferit o nouă accidentare, care îl ține departe de gazon din luna octombrie. O revenire a sa este așteptată în luna martie, dar aceasta ar putea avea loc la o altă echipă.

Încă un transfer pentru Kevin de Bruyne. Napoli e gata să-l cedeze

Adus gratis, dar cu cel mai mare salariu din echipă (șase milioane de euro pe sezon), Kevin de Bruyne ar putea pleca e la Napoli. Clubul este gata să evalueze ofertele pe care acesta le va primi în această perioadă de mercato, chiar dacă acesta este accidentat, scrie publicația Il Mattino.

În vară, înainte ca Napoli să intre ”pe fir”, De Bruyne a primit oferte din zona Golfului și din Major League Soccer (MLS), campionatul Statelor Unite ale Americii, dar a ales să rămână la cel mai înalt nivel. Cel mai probabil, un eventual transfer s-ar putea face tot în afara Europei.

Ultimul meci jucat de Kevin de Bruyne a fost pe 25 octombrie, un Napoli - Inter 3-1, în care a și marcat. Belgianul a ieșit accidentat după doar 37 de minute.

Kevin de Bruyne, o legendă a lui Manchester City

De Bruyne, desemnat de două ori fotbalistul anului la Manchester City (2020 și 2022), a sosit pe Etihad în 2015, când a fost cumpărat de la Wolfsburg pentru 76 de milioane de euro.

În perioada petrecută pe Etihad, la Manchester City, a cucerit tot ce era posibil: Liga Campionilor, Premier League (de șase ori), Supercupa Europei, Campionatul Mondial al Cluburilor, Cupa Angliei (de două ori), Cupa Ligii Angliei (de cinci ori) și Supercupa Angliei (de trei ori).

  • 413 meciuri, 106 goluri și 174 de pase decisive a strâns De Bruyne la Manchester City din 2015 și până în prezent.
