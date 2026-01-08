Încă un transfer pentru Kevin de Bruyne, după doar șase luni la Napoli

După un start bun de sezon în Serie A, mijlocașul belgian, măcinat de accidentări în cariera sa, a suferit o nouă accidentare, care îl ține departe de gazon din luna octombrie. O revenire a sa este așteptată în luna martie, dar aceasta ar putea avea loc la o altă echipă.



Încă un transfer pentru Kevin de Bruyne. Napoli e gata să-l cedeze



Adus gratis, dar cu cel mai mare salariu din echipă (șase milioane de euro pe sezon), Kevin de Bruyne ar putea pleca e la Napoli. Clubul este gata să evalueze ofertele pe care acesta le va primi în această perioadă de mercato, chiar dacă acesta este accidentat, scrie publicația Il Mattino.



În vară, înainte ca Napoli să intre ”pe fir”, De Bruyne a primit oferte din zona Golfului și din Major League Soccer (MLS), campionatul Statelor Unite ale Americii, dar a ales să rămână la cel mai înalt nivel. Cel mai probabil, un eventual transfer s-ar putea face tot în afara Europei.

