După trei sezoane consecutive încheiate pe locul 2 în campionat, echipa lui Mikel Arteta se poate desprinde la opt puncte distanță de urmăritoarele Manchester City și Aston Villa.
Salah și Havertz, în topul celor mai bine plătiți fotbaliști de la Arsenal și Liverpool
Bookmakerii nu cred că Arsenal ar trebui să aibă mari emoții contra „cormoranilor”, rivali pe care gruparea nord-londoneză îi vede la paisprezece puncte în spate, înaintea fluierului de start.
În clasamentul celor mai bine plătiți zece fotbaliști de Arsenal și Liverpool, calculând conform salariilor anuale nete, „regele Salah” ocupă locul întâi, detașat, cu peste șaisprezece milioane de euro încasate anual, potrivit Capology.
Top 10 salarii plătite la Arsenal și Liverpool
- Sumele reflectă salariile anuale, nete
- Mohamed Salah - €16,192,975
- Virgil van Dijk - €12,954,381
- Gabriel Jesus - €10,723,599
- Kai Havertz - €10,689,629
- Cody Gakpo - €10,123,441
- Martin Odegaard - €9,715,786
- Declan Rice - €9,715,786
- Alexander Isak - €9,715,785
- Bukayo Saka - €9,557,253
- William Saliba - €9,308,130
Arsenal are însă mai mulți jucători în top 10 decât Liverpool - 6 la 4, în acest raport. Pe locurile 11, 12 și 13 se regăsesc câteva dintre achizițiile importante făcute de cele două cluburi în vara anului 2025: Gyokeres, Wirtz și Ekitike.
- Hugo Ekitike - €8,096,488
- Florian Wirtz - €8,096,488
- Viktor Gyokeres - €8,096,488
Nu banii joacă: fotbaliștii cruciali care lipsesc din top 10
Topul îi lasă în afară pe jucători care, în economia sportivă a jocului desfășurat pe teren, au o pondere mai mare decât o parte din cei plătiți cu salarii mai generoase.
Printre aceștia se numără Dominik Szoboszlai, care a hotărât meciul tur, printr-o lovitură liberă executată impecabil, dar și portarul Alisson, singurul care a reușit să nu primească gol din partea lui Arsenal, într-un meci de Premier League din actualul sezon.
Alisson, singurul portar care a reușit să țină poarta intactă împotriva lui Arsenal, în acest sezon
Cel mai bun fotbalist al Ungariei câștigă sub cinci milioane de euro anual, pe când goalkeeperul brazilian încasează un salariu anual de aproximativ șase milioane de euro.
În gruparea „tunarilor”, între jucătorii care nu prind top 10 se numără Gabriel Magalhaes - fundaș care a marcat trei goluri și a oferit două pase de gol -, David Raya - portar cu nouă meciuri încheiate fără gol primit, lider la acest aspect în Premier League -, dar și Martin Zubimendi, mijlocaș care a adunat 1684 de minute (84 per meci, în medie) în primele douăzeci de meciuri ale carierei, în campionatul englez.
Raya și Zubimendi încasează salarii de 4, respectiv 3 milioane de euro anual, pe când brazilianul Magalhaes primește o remunerație de circa 6,5 milioane de euro, cu aproape trei milioane mai puțin decât mai tânărul partener din centrul defensivei, francezul William Saliba.