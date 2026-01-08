VIDEO EXCLUSIV Duelul salariilor din Arsenal - Liverpool: cine sunt cei mai bogați fotbaliști care joacă în derby. Surprize mari în top 5

Duelul salariilor din Arsenal - Liverpool: cine sunt cei mai bogați fotbaliști care joacă &icirc;n derby. Surprize mari &icirc;n top 5 Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cel mai atractiv meci al etapei 21 în Premier League, Arsenal - Liverpool se joacă joi, 8 ianuarie, de la ora 22:00, exclusiv pe VOYO.

TAGS:
ArsenalLiverpoolPremier LeaguesalariiVoyo
Din articol

După trei sezoane consecutive încheiate pe locul 2 în campionat, echipa lui Mikel Arteta se poate desprinde la opt puncte distanță de urmăritoarele Manchester City și Aston Villa.

Salah și Havertz, în topul celor mai bine plătiți fotbaliști de la Arsenal și Liverpool

Bookmakerii nu cred că Arsenal ar trebui să aibă mari emoții contra „cormoranilor”, rivali pe care gruparea nord-londoneză îi vede la paisprezece puncte în spate, înaintea fluierului de start. 

În clasamentul celor mai bine plătiți zece fotbaliști de Arsenal și Liverpool, calculând conform salariilor anuale nete, „regele Salah” ocupă locul întâi, detașat, cu peste șaisprezece milioane de euro încasate anual, potrivit Capology.

Top 10 salarii plătite la Arsenal și Liverpool

  • Sumele reflectă salariile anuale, nete
  1. Mohamed Salah - €16,192,975
  2. Virgil van Dijk - €12,954,381
  3. Gabriel Jesus - €10,723,599
  4. Kai Havertz - €10,689,629
  5. Cody Gakpo - €10,123,441
  6. Martin Odegaard - €9,715,786
  7. Declan Rice - €9,715,786
  8. Alexander Isak - €9,715,785
  9. Bukayo Saka - €9,557,253
  10. William Saliba - €9,308,130

Arsenal are însă mai mulți jucători în top 10 decât Liverpool - 6 la 4, în acest raport. Pe locurile 11, 12 și 13 se regăsesc câteva dintre achizițiile importante făcute de cele două cluburi în vara anului 2025: Gyokeres, Wirtz și Ekitike. 

  • Hugo Ekitike - €8,096,488
  • Florian Wirtz - €8,096,488
  • Viktor Gyokeres - €8,096,488

Nu banii joacă: fotbaliștii cruciali care lipsesc din top 10

Topul îi lasă în afară pe jucători care, în economia sportivă a jocului desfășurat pe teren, au o pondere mai mare decât o parte din cei plătiți cu salarii mai generoase.

Printre aceștia se numără Dominik Szoboszlai, care a hotărât meciul tur, printr-o lovitură liberă executată impecabil, dar și portarul Alisson, singurul care a reușit să nu primească gol din partea lui Arsenal, într-un meci de Premier League din actualul sezon.

Alisson, singurul portar care a reușit să țină poarta intactă împotriva lui Arsenal, în acest sezon

Cel mai bun fotbalist al Ungariei câștigă sub cinci milioane de euro anual, pe când goalkeeperul brazilian încasează un salariu anual de aproximativ șase milioane de euro.

În gruparea „tunarilor”, între jucătorii care nu prind top 10 se numără Gabriel Magalhaes - fundaș care a marcat trei goluri și a oferit două pase de gol -, David Raya - portar cu nouă meciuri încheiate fără gol primit, lider la acest aspect în Premier League -, dar și Martin Zubimendi, mijlocaș care a adunat 1684 de minute (84 per meci, în medie) în primele douăzeci de meciuri ale carierei, în campionatul englez. 

Raya și Zubimendi încasează salarii de 4, respectiv 3 milioane de euro anual, pe când brazilianul Magalhaes primește o remunerație de circa 6,5 milioane de euro, cu aproape trei milioane mai puțin decât mai tânărul partener din centrul defensivei, francezul William Saliba.

Arsenal

  • Arsenal imago1070812770
×
Viktor Gyokeres, în Manchester United - Arsenal / Foto IMAGO
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un cetățean polonez a călătorit pe frontul din Ucraina pentru că nu credea că războiul există. A murit torturat de ruși
Un cetățean polonez a călătorit pe frontul din Ucraina pentru că nu credea că războiul există. A murit torturat de ruși
ULTIMELE STIRI
Adrian Șut se va lupta pentru un loc de titular la Al-Ain cu 3 &bdquo;&icirc;nchizători&rdquo;. Situația cotelor de piață
Adrian Șut se va lupta pentru un loc de titular la Al-Ain cu 3 „închizători”. Situația cotelor de piață
Gigi Becali putea &bdquo;cumpăra&rdquo; victoria &icirc;n play-off, iar FCSB era campioană! Dezvăluire &icirc;n direct: &bdquo;Mă costa 200.000 de euro&rdquo;
Gigi Becali putea „cumpăra” victoria în play-off, iar FCSB era campioană! Dezvăluire în direct: „Mă costa 200.000 de euro”
&Icirc;ncă un transfer pentru Kevin de Bruyne, după doar șase luni la Napoli
Încă un transfer pentru Kevin de Bruyne, după doar șase luni la Napoli
Real Madrid tremură &icirc;naintea derby-ului cu Atletico Madrid din Supercupa Spaniei! Jucătorul crucial, incert
Real Madrid tremură înaintea derby-ului cu Atletico Madrid din Supercupa Spaniei! Jucătorul crucial, incert
Gigi Becali i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Adrian Șut: &rdquo;Am vorbit cu Meme&rdquo;
Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut: ”Am vorbit cu Meme”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Napoli se &icirc;ncurcă și Chivu se distanțează! Cum arată Serie A după Parma - Inter 0-2

Napoli se încurcă și Chivu se distanțează! Cum arată Serie A după Parma - Inter 0-2

Italienii i-au reproșat un singur lucru lui Cristi Chivu! Nota primită de antrenorul rom&acirc;n după victoria cu Parma

Italienii i-au reproșat un singur lucru lui Cristi Chivu! Nota primită de antrenorul român după victoria cu Parma

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Transferul iernii! Galatasaray negociază transferul fotbalistului rom&acirc;n

Transferul iernii! Galatasaray negociază transferul fotbalistului român

Țeapă pentru FCSB?! Suma &icirc;ncasată de roș-albaștri pentru Adrian Șut

Țeapă pentru FCSB?! Suma încasată de roș-albaștri pentru Adrian Șut

S-a făcut transferul lui Denis Drăguș!

S-a făcut transferul lui Denis Drăguș!



Recomandarile redactiei
Gigi Becali i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Adrian Șut: &rdquo;Am vorbit cu Meme&rdquo;
Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut: ”Am vorbit cu Meme”
Adrian Șut se va lupta pentru un loc de titular la Al-Ain cu 3 &bdquo;&icirc;nchizători&rdquo;. Situația cotelor de piață
Adrian Șut se va lupta pentru un loc de titular la Al-Ain cu 3 „închizători”. Situația cotelor de piață
&Icirc;ncă un transfer pentru Kevin de Bruyne, după doar șase luni la Napoli
Încă un transfer pentru Kevin de Bruyne, după doar șase luni la Napoli
Gigi Becali putea &bdquo;cumpăra&rdquo; victoria &icirc;n play-off, iar FCSB era campioană! Dezvăluire &icirc;n direct: &bdquo;Mă costa 200.000 de euro&rdquo;
Gigi Becali putea „cumpăra” victoria în play-off, iar FCSB era campioană! Dezvăluire în direct: „Mă costa 200.000 de euro”
Real Madrid tremură &icirc;naintea derby-ului cu Atletico Madrid din Supercupa Spaniei! Jucătorul crucial, incert
Real Madrid tremură înaintea derby-ului cu Atletico Madrid din Supercupa Spaniei! Jucătorul crucial, incert
Alte subiecte de interes
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, &icirc;nainte de Arsenal - Wolverhampton: Vrea să facă lucruri mărețe!
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, &icirc;napoi &icirc;n Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol &icirc;n Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, &icirc;n care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Oferim printre cele mai mari salarii din Europa. De ce nu ne comportăm invers? Vă dau un exemplu! Robert Licu, discurs-manifest
"Oferim printre cele mai mari salarii din Europa. De ce nu ne comportăm invers? Vă dau un exemplu!" Robert Licu, discurs-manifest
CITESTE SI
Vacanță prelungită pentru unii elevi. Lista localităților unde autoritățile nu pot deschide școlile

stirileprotv Vacanță prelungită pentru unii elevi. Lista localităților unde autoritățile nu pot deschide școlile

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

Un cetățean polonez a călătorit pe frontul din Ucraina pentru că nu credea că războiul există. A murit torturat de ruși

stirileprotv Un cetățean polonez a călătorit pe frontul din Ucraina pentru că nu credea că războiul există. A murit torturat de ruși

Petrolierul Bella 1, confiscat de SUA, aparține unei companii rusești din decembrie. Proprietarul este un om de afaceri rus

stirileprotv Petrolierul Bella 1, confiscat de SUA, aparține unei companii rusești din decembrie. Proprietarul este un om de afaceri rus

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!