După trei sezoane consecutive încheiate pe locul 2 în campionat, echipa lui Mikel Arteta se poate desprinde la opt puncte distanță de urmăritoarele Manchester City și Aston Villa.

Salah și Havertz, în topul celor mai bine plătiți fotbaliști de la Arsenal și Liverpool



Bookmakerii nu cred că Arsenal ar trebui să aibă mari emoții contra „cormoranilor”, rivali pe care gruparea nord-londoneză îi vede la paisprezece puncte în spate, înaintea fluierului de start.



În clasamentul celor mai bine plătiți zece fotbaliști de Arsenal și Liverpool, calculând conform salariilor anuale nete, „regele Salah” ocupă locul întâi, detașat, cu peste șaisprezece milioane de euro încasate anual, potrivit Capology.



Top 10 salarii plătite la Arsenal și Liverpool

Sumele reflectă salariile anuale, nete



Mohamed Salah - €16,192,975 Virgil van Dijk - €12,954,381 Gabriel Jesus - €10,723,599 Kai Havertz - €10,689,629 Cody Gakpo - €10,123,441 Martin Odegaard - €9,715,786 Declan Rice - €9,715,786 Alexander Isak - €9,715,785 Bukayo Saka - €9,557,253 William Saliba - €9,308,130

Arsenal are însă mai mulți jucători în top 10 decât Liverpool - 6 la 4, în acest raport. Pe locurile 11, 12 și 13 se regăsesc câteva dintre achizițiile importante făcute de cele două cluburi în vara anului 2025: Gyokeres, Wirtz și Ekitike.

