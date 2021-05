"Victoria de azi este o parte din rezultatul muncii mele!" Reactia lui Florin Talpan dupa ce Steaua a promovat in Liga 2! Ce a spus 

Florin Talpan a reactionat dupa ce Steaua a promovoat in Liga 2.

Victoria in dubla-mansa din barajul cu CS Afumati le-a asigurat 'ros-albastrilor' prezenta in Liga 2 din sezonul urmator, iar juristul clubului, Florin Talpan, a profitat de ocazie pentru a-si asuma merite in promovarea echipei.

"Victoria de azi este o parte din rezultatul muncii mele de ani de zile! In anul 2014 am inceput sa intreprind demersurile necesare pentru reactivarea sectiei de fotbal, in vederea continuarii traditiilor glorioase ale acestei sectii!

Cu toate ca am avut si inca am multe piedici, munca mea a dat rezultate (contestatia de la AMFB din anul 2018 cand am luptat pentru echipa, demersurile de anul trecut de la FRF pentru ca Steaua sa fie declarata castigatoarea ligii a IV A, de fiecare data impotriva mea fiind depuse plangeri ca sa fiu sanctionat).

Visul meu aproape ca s-a realizat! Pana in Liga 1 mai este doar un pas! Felicitari celor care au depus alaturi de mine eforturi pentru ca aceasta echipa sa promoveze si nicidecum celor care castiga mii de euro pe munca altora", a scris Florin Talpan pe Facebook.