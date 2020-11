Pleaca Mircea Lucescu de la Dinamo Kiev?! Care ar putea fi motivul din spatele deciziei

Mircea Lucescu are un parcurs aproape perfect pe banca lui Dinamo Kiev.

Echipa este pe primul loc in Ucraina si are sanse reale sa se califice in primavara Europa League dintr-o grupa din care mai fac parte Juventus, Barcelona si Ferencvaros. Potrivit ziare.com, este pentru prima data cand Lucescu sta departe de sotia lui Neli din cauza pandemiei, iar lucrul acesta nu este tocmai pe placul lui. Mircea Lucescu locuieste intr-un apartament din Ucraina, la marginea orasului Kiev.

Pana la momentul cand va pleca, el doreste sa o califice pe Dinamo Kiev in primavara Europa League si sa fie pe primul loc in campionatul intern la multe puncte in fata Sahtior, potrivit sursei citate.

Dinamo Kiev este pe primul loc in clasament cu 20 de puncte, chiar daca a pierdut marele derby cu Sahtior Donetk, scor 0-3. Fosta echipa unde "Il Luce" a facut istorie este pe locul secund in campionat la un singur punct distanta.