Benzema, inapoi la nationala?! "Palmaresul sau este excelent!" Cine il propune in echipa Frantei pentru Euro 2020

Karim Benzema este cerut inapoi la echipa nationala.

Exclus din lot in 2015, dupa scandalul cu Mathieu Valbuena, Benzema este asteptat inapoi in lot. In 2015, Benzema a fost acuzat ca il santaja pe Valbuena cu un clip de natura pornografica. Dupa declansarea scandalului, Guvernul a avut implicatii serioase, iar premierul de atunci, Manuel Valls, a declarat ca Benzema nu va mai evolua pentru Franta.

Desi multi l-au criticat, se pare ca are si sustinatori. Arsene Wenger, antrenorul de legenda al lui Arsenal, il vrea pe Benzema la Campionatul European.

"Non-call-ul lui Benzema nu depinde de calitatea jucatorului. Pentru mine, Benzema merita suta la suta sa fie convocat la Campionatul European. Ar putea juca pentru orice echipa nationala. Joaca pentru Real Madrid de mai bine de 10 ani ca titular, iar palmaresul sau este excelent", a declarat Wegner, pentru Daily Mail.

Benzema nu este de acord cu acuzatiile primite, iar procesul va incepe in octombrie. Debutat in 2007 in nationala, atacantul lui Real Madrid a strans 81 de selectii, marcand de 27 de ori.

L-a egalat pe Raul



Atacantul lui Real Madrid l-a egalat pe Raul la numarul de reusite marcate in Champions League. Jucatorul in varsta de 33 de ani a marcat golul 71 si este al 4-lea marcator din istoria Champions League, alaturi de Raul.

Doar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi si Robert Lewandowski au marcat mai multe goluri ca Benzema. (Detalii aici)