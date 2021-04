Trofeul Euro 2020 ajunge la Bucuresti! Ce legende ale sportului romanesc vor fi prezente la eveniment

Marele trofeu va ajunge maine pe National Arena.

Trofeul Campionatului European 2020 va ajunge duminica, 25 aprilie la bucuresti, potrivit unui comunicat de presa emis de Primaria Munincipiului Bucuresti

Incepand cu ora 11.00, va avea loc, la Primaria Capitalei, o declaratie de presa sustinuta de Primarul General, Nicusor Dan, (prin video call) impreuna cu Gheorghe Popescu, Consilier al Guvernului Romaniei pentru UEFA EURO 2020, in prezenta viceprimarilor Capitalei, Stelian Bujduveanu si Horia Tomescu si a Ambasadorului Bucuresti - oras gazda UEFA EURO 2020 - Gabriela Szabo, Ambasadorului Bucuresti - oras gazda UEFA EURO 2020 - Miodrag Belodedici si Ambasadorului Bucuresti - oras gazda UEFA EURO 2020 - Dorinel Munteanu.

In cadrul evenimentului, Viceprimarul General, Stelian Bujduveanu, ii va inmana Trofeul Ambasadorului Bucuresti - oras gazda UEFA EURO 2020 - Dorinel Munteanu.

Ulterior declaratiei de presa, trofeul UEFA EURO 2020 va parcurge un traseu prin Bucuresti care o sa includa cateva zone si edificii importante din oras.

Evenimentul se va incheia la Arena Nationala, cand, la ora 13.20, va avea loc cel de-al doilea eveniment de presa, la care vor sustine discursuri Viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu, UEFA EURO 2020 Venue Manager – Taras Mukovoz, Presedintele FRF –Razvan Burleanu si Ministrul Tineretului si Sportului – Novak Eduard.

De asemenea, vor participa Viceprimarul Capitalei, Horia Tomescu, Ambasadorul Bucuresti - oras gazda UEFA EURO 2020 - Gabriela Szabo, Ambasadorul Bucuresti - oras gazda UEFA EURO 2020 - Miodrag Belodedici, Ambasadorul Bucuresti - oras gazda UEFA EURO 2020 - Dorinel Munteanu si fostul fotbalist al „Generatiei de Aur" – Gheorghe Popescu, precum si oficialii FRF Florin Sari si Razvan Mitroi.

Arena Nationala va fi gazda a patru meciuri din Campionatul European sustinut in aceasta vara: trei meciuri in grupe si un meci in optimile de finala.

Iata lista meciurile disputate in Bucuresti:

Duminica, 13 iunie 2021, ora 19:00

Austria – Macedonia de Nord (grupa C)

Joi, 17 iunie 2021, ora 16:00

Ucraina – Macedonia de Nord (grupa C)

Luni, 21 iunie 2021, ora 19:00

Ucraina – Austria (grupa C)

Luni, 28 iunie 2021, ora 22:00

Locul 2 din grupa F – cu locul 3 din Grupele A,B sau C

Bucurestiul va face parte din cele 11 orase gazda: Londra, Roma, Munchen, Baku, Sankt Petersburg, Budapesta, Sevilla, Amsterdam, Glasgow si Copenhaga.