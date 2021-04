"Cele doua brigazi merita felicitari!" Adrian Porumboiu, laude pentru arbitrii romani selectati pentru EURO 2020! Ce spune despre VAR

Fostul arbitru si patron de la FC Vaslui a vorbit despre includerea arbitriilor romani pentru EURO 2020.

Cunoscut drept un om care spune lucrurilor pe nume, fie ele pozitive sau negative, fostul conducator de la FC Vaslui nu s-a ferit si i-a laudat pe arbitrii romanii care au fost selectati pentru a oficia partide la EURO 2020. Adrian Porumboiu a vorbit si despre introducerea VAR in Romania si e de parere ca acest aspect ar aduce o liniste in fotbalul romanesc si este necesar sa fie implementat.

"De multe ori, cand gresesc jucatorii, gresesc si arbitrii. E mult mai usor sa arbirezi echipele mari, care joaca fotbal adevarat. Da, sunt de felicitat cele doua brigazi pentru participarea la EURO 2020. Si daca au avut erori in trecut, ele se uita. Sunt la un nivel la care sunt recunoscuti pe plan european. Ma bucur cu atat mai mult cu cat Ovidiu Artene e din Vaslui de la mine.



Cand vezi pe cineva ca a ajuns la asemenea nivel, nu ai altceva de facut decat sa-i feliciti. Cred ca sigur vor avea meciuri si la Bucuresti. Era spre final Sovre, a primit doi sau trei ani derogare de varsta. Acum nu poti sa zici nimic, nu putem sa-l criticam. Trebuie sa inteleaga, ca si mie mi-a parut rau. La ultimul meci cand am arbitrat am plans, e greu sa te lasi. Sunt cateva momente, cand fluieri finalul meciului, ai atunci niste sentimente.

Eu am tinut la cariera. Sunt stari sufleteste pe care orice om, indiferent cat de dur este, nu poate sa nu simta aceste lucruri. Sunt lucruri care sunt firesti. Kovacs a progresat foarte mult si are o calitate care e peste al lui Hategan, alearga mai bine, are o diagonala foarte buna, il vezi mereu aproape de faze. Rar se pacaleste.

Au un avantaj fantastic extrem de mare, chiar daca VAR-ul scade putin din prestanta, dar e un lucru bun, ca este ajutat arbitrul. Am vazut o faza in care arbitrul asistent a validat golul, in care mingea a trecut de linia portii, iar dupa parerea mea a avut dreptate.

Cele mai grele faze sunt la offside si la fazele de pe linia portii. Daca tot faci, faci de toate, cu tehnologia VAR si de linia portii, ca sa nu mai existe discutii. Dupa ce apr astea, vor si mai putine discutii si vei avea o competitie sanatoasa", a spus Adrian Porumboiu la Ora Exacta in Sport.