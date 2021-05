Lucescu va fi prezent la Bucuresti pentru EURO 2020! Ce echipa va sustine antrenorul roman

Mircea Lucescu va fi prezent pe National Arena pentru a-si sustine jucatorii la Campionatul European.

Mircea Lucescu a avut un sezon exceptional cu Dinamo Kiev. Antrenorul roman a cucerit toate trofeele interne: Supercupa Ucrainei, campionatul si Cupa Ucrainei.

Dupa ce a castigat Cupa Ucrainei, 1-0 cu Zorya, Lucescu a anuntat ca va fi alaturi de jucatorii sai la Campionatul European si ca va fi prezent pe National Arena la meciurile Ucrainei.

"Vreau sa-i felicit pe jucatori si sa sarbatorim victoria. La inceputul sezonului erau la un nivel slab din punct de vedere mental, erau deprimati, insa au aratat dorinta de a juca in acest sezon, ceea ce reprezinta un lucru foarte important.

Da, am vorbit cu Andriy Shevchenko (n.r - selectionerul Ucrainei) si cu presedintele Federatiei Ucrainene de Fotbal despre acest lucru. Voi fi si eu prezent la meciurile de la Bucuresti si voi ajuta nationala in ceea ce priveste organizarea meciurilor. Multi suporteri ai lui Dinamo Bucuresti ne sunt recunoscatori pentru meciul caritabil organizat si vor sustine si ei nationala Ucrainei la aceste meciuri.

In acelasi timp, imi doresc sa participe cat mai multi jucatori de la Dinamo Kiev la EURO 2020, pentru ca merita acest lucru", a declarat Lucescu, citat de sport.ua.

Pe National Arena se vor disputa 4 meciuri in cadrul EURO 2020. Trei dintre ele vor fi din Grupa C de calificare: Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), iar al patrulea va fi un meci din optimi (28 iunie, ora 22:00) dintre castigatoarea Grupei F si clasata pe locul al treilea intr-una din grupele A, B, sau C.