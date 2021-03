FCSB - Universitatea Craiova se joaca pe Arena Nationala! Decizia de ULTIMA ORA a organizatorilor Euro 2020 

FCSB - Universitatea Craiova este derby-ul penultimei etape din sezonul regulat al Ligii 1.

Meciul este programat duminica, 4 aprilie, de la ora 20:30, si se va juca pe Arena Nationala.

In urma cu cateva saptamani se vorbea despre faptul ca partida dintre FCSB si CFR Cluj va fi ultima disputata pe acest stadion, care urma sa fie predat catre UEFA pentru organizarea Euro 2020.

Oficialii comitetului de organizare a Euro 2020 in Romania au luat, insa, decizia de a amana inchiderea arenei avand in vedere ca turneul final este programat abia in vara.

"Pentru Euro, cu sprijinul Primariei, stadionul va primi gazon hybrid. Prezinta avantajul ca arata mai bine la televizor. Jucatorii spun ca se simt mai in siguranta pe el. Este si un gazon mai usor de schimbat. Există o data de referinta, pe 15 mai.

Atunci va prelua UEFA administrarea stadionului. Pana atunci nu se vor mai organiza evenimente. Intre 1 aprilie si 15 mai este o perioada de tranzitie. Undeva in luna aprilie va avea loc montarea gazonului pe Arena Nationala", a declarat Florin Sari, seful comitetului de organizare a EURO 2020 in Romania, pentru Radio Gold FM.

Dupa ce nu va mai putea evolua in meciurile de acasa pe Arena Nationala, echipa lui Gigi Becali se va muta la Giurgiu, stadion pe care a mai jucat si in trecut. Anuntul a fost facut chiar de patronul ros-albastrilor.