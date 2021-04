EXCLUSIV | "Numarul de spectatori care vor putea intra pe stadion se poate modifica!" Ultimele vesti despre organizarea Euro 2020 la Bucuresti

Gica Popescu a vorbit despre situatia organizarii meciurilor de la EURO 2020 la Bucuresti.

Oficialul de la Viitorul este printre oamenii care se ocupa de organizarea meciurilor din cadrul EURO 2020 de la Bucuresti si a dat ultimele detalii despre situatia partidelor si accesul spectatorilor de pe stadion. "Baciul" anunta ca putem avea mai multi suporteri decat cei anuntati pana acum, mai exact 25 la suta din capacitatea stadionului, valoare care se poate schimba in functie de conditiile oferite de pandemie si intelegerea dintre forurile care decid.

"Nu am avut niciodata emotii cu organizarea EURO 2020 la Bucuresti, emotiile au fost legate de intrarea suporteriilor pe stadion. Maine este o noua intalnire si vom discuta toate detaliile si vom anunta. In functie de evolutia pandemiei se poate modifica numarul de spectatori permis pe stadion. Pot fi si 50 la suta. Vanzarea biletelor este dinamica, insa e o chestiune incerta", a spus Gica Popescu la Ora Exacta in Sport.

National Arena va gazdui 3 partide din faza grupelor a EURO 2020 si o partida din faza optimilor de finala, iar cele din grupe sunt deja cunoscute, mai exact: Austria-Macedonia de Nord, Ucraina-Macedonia de Nord si Ucraina-Austria.