1.400 de kilometri pentru tricolorii lui Iordănescu! Ce a făcut un suporter pentru a vedea meciul României

Daniel Horhogea, un suporter dedicat al echipei naționale a României, a alergat distanța de la București la München pentru a susține tricolorii în primul lor meci la EURO 2024.

Aceasta nu este prima aventură de acest gen, Daniel a repetat defapt performanța din 2016, când a parcurs distanța până în Franța pentru Campionatul European.

O călătorie de 25 de zile

În această vară, călătoria lui Daniel a durat 25 de zile și a însumat aproximativ 1.400 de kilometri. Pornind de la Stadionul „Ștefan cel Mare” din București, Daniel a ajuns la Munich Fussball Arena, locul unde România va juca primul meci împotriva Ucrainei, LIVE pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO, de la ora 16:00.

Provocări și sprijin din partea oamenilor

Pe parcursul călătoriei, Daniel a întâlnit multe dificultăți, inclusiv probleme de sănătate precum glezne umflate și dureri oribile de tibie. Cu toate acestea, a fost ajutat de numeroși oameni binevoitori, care l-au găzduit, l-au hrănit și i-au oferit sprijin moral. Aceste experiențe memorabile i-au oferit lui Daniel o lecție importantă: să nu aibă așteptări și să se bucure de fiecare moment.

"„Ai nevoie de o doză de curaj ca să duci la bun sfârșit (n.r. o asemenea călătorie). S-ar putea să ai și probleme, am avut și eu glezne umflate, probleme cu tibia, dar astea sunt probleme medicale pe care le poți întreține cu un pic de kineto, masaj, niște medicamente. Dar mental, în fiecare dimineață trebuie să te trezești și să ai un plan. Eu n-am avut nimic structurat, a fost o necunoscută și am avut parte de oameni faini", a declarat Daniel, conform FRF.

Un mesaj pentru echipa națională

După această aventură, Daniel își dorește ca jucătorii echipei naționale să dea totul pe teren și să lupte pentru România. El își pune încrederea în dăruirea și potențialul generației actuale de fotbaliști.

„Cele 25 de zile de călătorie mi-au spus să nu am așteptări. Îmi doresc doar ca jucătorii să lupte pentru Echipa Națională. Fiecare generație are drumul ei și dorința de a face ceva – eu cred în acești băieți. Am văzut dăruire”, a adăugat Daniel Horhogea.

România la EURO 2024

Campionatul European din Germania 2024 se va disputa în perioada 14 iunie - 14 iulie și va fi transmis în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO. Cele mai importante faze vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO.