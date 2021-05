Laporte s-a saturat sa astepte debutul la nationala Frantei! Decizia de ultima ora luata de fotablist: pentru cine va juca la Euro 2020

Selectionerul Spaniei l-a convins pe Laporte sa schimbe tabara.

De cand s-a transferat la Manchester City, Laporte a avut evolutii foarte bune. A reusit sa castige tot ce se putea in Anglia: Premier League de doua ori, Cupa Ligii Angliei de patru ori si Cupa Angliei o data.

Insa asta nu l-a impresionat pe Didier Deschamps, care nu l-a debutat niciodata la echipa nationala a Frantei. Spania a profitat de aceasta situatie si a intrat pe fir pentru a-si asigura serviciile fundasului central.

Potrivit Marca, Luis Enrique a cerut Federatiei Spaniole de Fotbal ca Aymeric Laporte sa fie prezent pe lista convocatilor pentru EURO 2020, care va fi facuta publica pe 21 mai.

Fotbalistul si-a dat acordul pentru a juca pentru prima reprezentativa a Spaniei, si la 27 de ani este pe punctul de a-si face debutul la echipa nationala.

In cursul zilei de marti, Laporte a devenit oficial cetatean spaniol. Actele au fost depuse inca de cand selectioner era Julen Lopetegui, potrivit aceleiasi surse.

Fundasul central are radacini in Spania. Bunicii sai sunt din Tara Bascilor. De altfel, Laporte a petrecut 8 ani la Bilbao, din 2010 cand a fost cumparat de la francezii de la Aviron Bayannais, pana in 2018 cand a plecat la Manchester City.

Fotbalistul a disputat in acest sezon 27 de meciuri in toate competitiile pentru City. Jucatorul s-a confruntat cu o accidentare si a fost depistat pozitiv cu Covid-19, momente care l-au facut sa piarda postul de titular, Guardiola optand in centrul defensivei pe cuplul Dias - Stones.