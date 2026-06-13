FOTO Presa madrilenă, reacție la unison după ce Vinicius a egalat în Brazilia - Maroc

Presa madrilenă, reacție la unison după ce Vinicius a egalat în Brazilia - Maroc CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Cum au reacționat publicațiile de casă ale lui Real Madrid după ce Vinicius a stabilit scorul primei reprize din Brazilia - Maroc (1-1).

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BraziliaMarocCM 2026ViniciusReal Madrid
Din articol

Marca și AS au avut reacții identice după ce Vinicius, starul lui Real Madrid, a restabilit egalitatea în Brazilia - Maroc.

Marca și AS, reacții identice după golul lui Vinicius

Primul meci din Grupa C de la Campionatul Mondial din 2026, Brazilia - Maroc, e LIVE TEXT acum pe Sport.ro.

În minutul 32, Vinicius a driblat scurt în interiorul careului advers, în flancul stâng, și a marcat cu un șut puternic dintr-un unghi închis.

Cele două publicații de casă ale lui Real Madrid au titrat identic la pauza confruntării dintre sud-americani și africani: „Vinicius salvează Brazilia”

Echipele de start în Brazilia - Maroc 

  • Brazilia (4-2-3-1): Alisson - R. Ibanez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Bruno Guimaraes, Casemiro - Raphinha, L. Paqueta, Vinicius - I. Thiago
  • Rezerve: Ederson (GK) - Weverton, Alex Sandro, Bremer, Cunha, Danilo, Danilo Santos, Ederson, Endrick, Fabinho, Leo Pereira, Luis Henrique, Martinelli, Rayan
  • Selecționer: Carlo Ancelotti
  • Maroc (4-2-3-1): Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - Bouaddi, El Aynaoui - B. Diaz, Ounahi, Khannouss - Saibari
  • Rezerve: Munir, Tagnaouti, Amaimouni, Amrabat, Belammari, El Kaabi, El Mourabet, El Ouahdi, Halhal, Rahimi, Saadane, Salah-Eddine, Sbai, Talbi, Yassine
  • Selecționer: Mohamed Ouahbi

Cele două reprezentative își dau întâlnire pe „MetLife Stadium” din East Rutherford, New Jersey.

Brazilia și Maroc s-au mai întâlnit o singură dată la un turneu final, CM 1998, când naționala Selecao s-a impus cu 3-0 în al doilea meci al Grupei A, la Nantes, pe „Stade de la Beaujoire”.

De atunci, s-au mai înfruntat doar într-un joc de pregătire din luna martie a anului 2023, la Tanger. Marocanii au câștigat atunci confruntarea cu 2-1.

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