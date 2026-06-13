Marca și AS au avut reacții identice după ce Vinicius, starul lui Real Madrid, a restabilit egalitatea în Brazilia - Maroc.

Marca și AS, reacții identice după golul lui Vinicius

Primul meci din Grupa C de la Campionatul Mondial din 2026, Brazilia - Maroc, e LIVE TEXT acum pe Sport.ro.

În minutul 32, Vinicius a driblat scurt în interiorul careului advers, în flancul stâng, și a marcat cu un șut puternic dintr-un unghi închis.

Cele două publicații de casă ale lui Real Madrid au titrat identic la pauza confruntării dintre sud-americani și africani: „Vinicius salvează Brazilia”.