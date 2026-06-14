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Presa madrilenă, reacție la unison după ce Vinicius a egalat în Brazilia - Maroc

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Dion Dublin (57 de ani), fost internațional englez cu patru selecții pentru reprezentativa țării sale, a analizat partida Brazilia - Maroc 1-1.

Concluziile lui Dion Dublin după Brazilia - Maroc 1-1

Dublin, golgheter în Premier League în sezonul 1997-1998 cu 18 reușite pentru Coventry City, a apreciat în duel calitatea fotbalului din prima repriză, însă a criticat cele două naționale pentru ce au oferit în partea secundă.

„Meciul s-a stins în a doua repriză. Prima repriză a fost foarte bună. Multă energie, mult fotbal bun de ambele părți.

Dion Dublin: „1-1 e cam cât trebuie”

A doua repriză a arătat puțin cam agitată. Pur și simplu nu și-au găsit ritmul și și-au schimbat jocul pentru că probabil erau zdrobiți. Calitatea jocului nu a fost bună în a doua repriză.

Nimeni nu merita să câștige meciul. 1-1 e cam cât trebuie”, a declarat Dion Dublin, citat de BBC.

Dublin a câștigat, în stagiunea 1992-1993, Premier League cu Manchester United, alături de care are în palmares și Supercupa Angliei (1994). El și-a mai adjudecat cu Aston Villa, în 2001, Cupa Intertoto.

Câte un punct pentru Brazilia și Maroc

Brazilia a încheiat la egalitate, scor 1-1 (1-1), meciul susţinut, duminică dimineaţă, la New York, în compania Marocului, primul din grupa C de la Cupa Mondială.

Fără Neymar, accidentat, Brazilia a încercat să câştige primul său duel la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Marocanii însă nu au fost de acord şi au înscris primii prin Saibari, în minutul 21.

Sub privirile unor staruri precum Kaka și Ronaldo, brazilienii au reușit egalarea prin Vinicius, în minutul 32.

Meciul, care a avut 10 minute de prelungire şi la care au asistat 80.663 de spectatori, s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Brazilia: Alisson - Ibanez (Danilo - 46'), Marquinhos, Gabriel, Santos - Guimarães (Danilo Santos - 80'), Casemiro (Fabinho - 46'), Paquetá (Cunha - 61') - Raphinha, Igor Thiago (Luiz Henrique - 62'), Vinicius. Selecţioner: Carlo Ancelotti

Alisson - Ibanez (Danilo - 46'), Marquinhos, Gabriel, Santos - Guimarães (Danilo Santos - 80'), Casemiro (Fabinho - 46'), Paquetá (Cunha - 61') - Raphinha, Igor Thiago (Luiz Henrique - 62'), Vinicius. Carlo Ancelotti Maroc: Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui (Salah-Eddine - 80')- Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi (El Mourabet - 65')- Brahim Díaz (Talbi - 65'), Saibari (Rahimi - 89'), El Khannouss (Amaimouni - 80'). Selecţioner: Mohamed Ouahbi

Meciul a fost arbitrat de slovenul Slavko Vincic. Tot în grupa C, de la ora 04:00, se va juca partida Haiti - Scoţia.

În etapa a doua, pe 20 iunie, Scoţia va întâlni Maroc, iar Brazilia va evolua cu Haiti.