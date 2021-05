Anunt bomba al premierului Citu! Doar persoanele vaccinate vor putea intra pe Arena Nationala la meciurile de la Euro 2020

4 partide de la Euro 2020 se vor juca pe Arena Nationala.

Cu putin peste o luna pana la startul competitiei, premierul Romaniei a vorbit despre spectatorii care vor putea intra pe stadion la meciurile de la Campionatul European.

Florin Citu a declarat ca cei 13.000 de spectatori, respectiv 25% din capacitatea Arenei Nationale, vor trebui sa fie persoane vaccinate. Asta desi MTS anuntase ca accesul se va putea face pe baza unui test Covid-19 negativ.

"Avem certificat de vaccinare si in Romania si vom face Campionatul European in Romania pentru persoanele vaccinate. Deci, deja exista aceste lucruri. Noi am spus de la inceput si am avut discutia cu organizatorii de evenimente, care au fost de acord.

Avem Summer Well la Bucuresti, am discutat si cu cei de la Cluj, toti au fost de acord ca vor sa faca aceste evenimente doar cu persoane vaccinate. La toata lumea am prezentat acel eveniment-pilot din Spania, unde au fost persoane vaccinate. Deci, cam asta este tendinta", a declarat Florin Citu.

Euro 2020 se va desfasura in perioada 11 iunie - 11 iulie, iar Bucurestiul va gazdui meciurile grupei C si o optime de finala.

Programul partidelor de la Bucuresti:

13 iunie, ora 19:00 - Austria - Macedonia de Nord

17 iunie, ora 16:00 - Ucraina - Macedonia de Nord

21 iunie, ora 19:00 - Ucraina - Austria

28 iunie, ora 22:00 - castigatoarea grupei F - un loc 3 din grupele A, B sau C

Toate meciurile de la Euro 2020 vor fi transmise LIVE pe PRO TV si www.sport.ro.