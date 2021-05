UEFA a modificat o regula importanta pentru echipele calificate la Euro 2020! Ce se va intampla cu fotbalistii care se vor infecta cu Covid-19

Campionatul Europea va aduce o schimbare la nivelul loturilor.

Pentru a preveni aparitia accidentarilor, dar si pentru a oferi o varianta de rezerva echipelor in cazul in care vor aparea cazuri de Covid-19, UEFA a decis ca loturile echipelor nationale sa contina 26 de jucatori, cu 3 mai mult decat se gasesc acum in loturile echipelor.

Astfel, cele 24 de echipe calificate trebuie sa trimita, pana pe 1 iunie, lista celor 26 de jucatori convocati. De asemenea, echipele pot face schimbari de lot pana la inceputul primului meci, daca apar cazuri de Covid-19.

In mod normal, selectionerii puteau sa faca pana la 12 schimbari, dupa anuntarea lotului, insa UEFA a decis ca aceasta regula trebuie schimbata, in acest context. Insa, aceste schimbari trebuie facute pana la inceputul turneului final. Exceptie fac doar portarii, care pot fi schimabati oricand, in timpul Campionatului European.

Turneul va incepe pe 11 iunie, cand Italia va juca cu Turcia, pe Stadionul "Olimpico"" din Roma. Finala va avea loc pe 11 iulie, la Londra, pe "Wembley". Arena Nationala va gazdui 4 meciuri.

Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00) sunt cele trei meciuri din faza grupelor Campionatului European ce se vor disputa la Bucuresti, urmand ca al 4-lea meci sa se joace pe 28 iunie, in optimile de finala, de la ora 22:00, intre castigatoarea grupei F (Germania, Franta, Portugalia, Ungaria) si un loc trei din grupele A, B sau C.

Toate meciurile de la Euro 2020 vor fi transmise LIVE pe PRO TV si www.sport.ro.