Zlatan ar putea rata EURO 2020! A revenit la nationala special pentru turneu! Ce au spus medicii dupa accidentarea suferita 

Zlatan Ibrahimovici ar putea rata Campionatul European din vara.

Starul nationalei Suediei si al lui AC Milan are probleme medicale. Atacantul s-a accidentat la genunchi in timpul meciului cu Juventus, castigat de milanezi cu 3-0. Gazetta dello Sport a anuntat ca sezonul este incheiat pentru Zlatan.

Exista doua metode de recuperare: operatia sau un tratament conservator. Daca va fi aleasa varianta unei interventii chirurgicale, Zlatan va rata turneul final si inceputul sezonului urmator.

Suedia se afla in grupa E, atauro de Spania, Polonia si Slovacia. Zlatan a marcat de 62 de ori pentru Suedia, in 118 meciuri. In acest sezon a marcat de 17 ori. S-a retras de la nationala in 2016, insa a revenit in martie, deoarece isi doreste sa evolueze la Campionatul European.

Zlatan si-ar putea agata insa ghetele in cui din cauza unui proces

In mediul public a aparut o informatie conform careia Zlatan ar fi actionarul unei case de pariuri. Conform Aftonbladet, Zlatan ar detine 10% din actiunile companiei Bethard, cu sediul in Malta, iar odata cu participarea sa in preliminariile Campionatului Mondial din Quatar, acesta a incalcat regulile FIFA. Acesta a evoluat pentru Suedia in meciurile cu Geogia si Kosovo, oferind in fiecare meci cate o pasa de gol.

Sanctiunile sunt grave, iar cea mai drastica este suspendarea pe o perioada de 3 ani. Adica, daca va primi aceasta pedeapsa, cariera suedezului ar ajunge la final, el avand deja 39 de ani. Ar reveni la 42 sau 43 de ani, in functie de momentul in care suspendarea ar intra in vigoare, mult prea tarziu pentru a ramane la cel mai inalt nivel.