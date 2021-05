Asta este piesa care se va auzi peste tot in vara! S-a lansat imnul oficial EURO 2020! Super-colaborare pentru Martin Garrix

Martin Garrix (25 ani) a fost ales sa compuna imnul oficial al Campionatului European din 2020!

Prezent in Romania pentru prima data in 2016, la festivalul Untold, Garrix a fost invitat anual la festivalurile din tara, iar organizatorii EURO 2020 l-au ales pe cel care a fost numit cel mai bun DJ din lume sa compuna piesa oficiala.

Martin Garrix a lansat oficial imnul EURO 2020, facut in colaborare cu Bono si The Edge, membrii trupei U2. Piesa se numeste 'We Are The People'.

Tanarul DJ va mai produce si piesa care marcheaza iesirea echipelor pe terenul de joc, dar si cea folosita in toate transmisiunile TV oficiale.