FIFA e acuzată de creșterea artificială a prețurilor pentru Cupa Mondială 2026. Vânzarea de bilete, în aer!

Cupa Mondială 2026 începe la 11 iunie.

Probleme cu mai puțin de două săptămâni înainte de startul Cupei Mondiale 2026! FIFA trebuie să răspundă unor întrebări după acuzații privind ”umflarea artificială a prețurilor bileteleor” și ”inducerea în eroare a fanilor” în legătură cu vânzarea tichetelor pentru turneul final.

Informația apare după ce procurorii generali din statul New York și din statul New Jersey au lansat oficial o investigație privind practicile forului internațional. Astfel, procurorul general din New Jersey, Jennifer Davenport pe numele său, a descris procesul drept ”un labirint de confuzie, raritate falsă și prețuri imposibil de mari”.

Procurorul a adăugat și faptul că va exista o investigație amănunțită asupra comportamentului FIFA, iar forul mondial al fotbalului a primit o citație oficială pentru furnizarea de informații. Ce înseamnă asta? O astfel de citație obligă partea vizată, în cazul de față FIFA, să pună la dispoziție documente interne sau informații specifice!

Jennifer Davenport a făcut anunțul împreună cu procurorul general al statului New York, Letitia James, dar și cu Departamentul pentru Protecția Consumatorilor și Lucrătorilor din New York City (DCWP).

De altfel, comisarul DCWP, Samuel AA Levine, a declarat că instituția va trata ”foarte serios acuzațiile de practici înșelătoare flagrante” și va analiza suspiciunile privind ”creșterea artificială a prețurilor”.

Forul internațional chiar a fost întrebată de ce biletele au depășit prețurile oricărei ediții anterioare a Cupei Mondiale, în timp ce fanii au tot reclamat, în acest timp, că au fost induși în eroare în privința amplasării locurilor, inclusiv prin introducerea unor categorii mai scumpe de bilete, lansate după vânzările inițiale.

Se pare că FIFA a majorat prețurile pentru aproximativ 90 dintre cele 104 meciuri, cu o medie exagerat de mare, de până la 34 la sută. Investigația va analiza și modul în care calendarul lansării biletelor și declarațiile publice ar fi putut influența prețurile pentru Cupa Mondială 2026.

