Giuleștenii pregătesc o nouă reconstrucție, după ce au terminat sezonul pe locul 5 cu 34 de puncte. Gruparea din Grant a bifat în zece etape desfășurate în play-off o victorie, trei remize și șase eșecuri.
OUT de la Rapid: ”Colaborarea a ajuns la final. Mulțumim!”
După ce a plecat antrenorul principal din Giulești, Costel Gâlcă, e rândul și directorului sportiv Mauro Pederzoli să își ia tălpășița de la clubul patronat de Dan Șucu.
”Colaborarea dintre FC Rapid și directorul sportiv Mauro Pederzoli a ajuns la final.
Pe această cale, îi mulțumim pentru munca depusă, profesionalismul și dedicarea sa și îi urăm mult succes în viitor.
Mulțumim, Mauro!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.
Cel care-i ia locul lui Pederzoli este Marius Bilașco (44 de ani), fostul conducător de la CFR Cluj, care a venit la Rapid încă de la începutul lunii aprilie.
Până la plecarea lui Pederzoli, Bilașco a ocupat pe foaie postul de director sportiv adjunct din cadrul clubului din Grant.
Ce spunea Bilașco la sosirea în Giulești
”Mă bucur că am revenit la Rapid într-un moment atât de important. Regăsesc Rapidul mai organizat și cu ambiții mari. Suporterii au fost întotdeauna lângă echipă și au încurajat-o și la bine și la greu și sunt convins ca o vor face cu la fel de multă pasiune ca și până acum. Am convigerea că băieții și staff-ul le vor răsplăti această susținere. Doar împreună vom reuși să obținem performanțe! Hai, Rapid!”, este prima reacție a lui Bilașco.