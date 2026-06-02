Giuleștenii pregătesc o nouă reconstrucție, după ce au terminat sezonul pe locul 5 cu 34 de puncte. Gruparea din Grant a bifat în zece etape desfășurate în play-off o victorie, trei remize și șase eșecuri.

OUT de la Rapid: ”Colaborarea a ajuns la final. Mulțumim!”

După ce a plecat antrenorul principal din Giulești, Costel Gâlcă, e rândul și directorului sportiv Mauro Pederzoli să își ia tălpășița de la clubul patronat de Dan Șucu.

”Colaborarea dintre FC Rapid și directorul sportiv Mauro Pederzoli a ajuns la final.

Pe această cale, îi mulțumim pentru munca depusă, profesionalismul și dedicarea sa și îi urăm mult succes în viitor.

Mulțumim, Mauro!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.