România e într-o depresie fotbalistică prelungită. Pentru că echipa națională a ajuns la șapte Mondiale ratate, în mod succesiv!

Iar în aceste zile, când echipe precum Curacao și Irak fac ultimele pregătiri pentru CM 2026 (11 iunie – 19 iulie), naționala noastră va juca niște meciuri care au fost programate doar pentru a umple datele disponibile în calendarul FIFA.

Mai întâi, va fi testul din această seară, de la Tbilisi. Iar sâmbătă, tricolorii vor înfrunta Țara Galilor pe Stadionul Steaua, de la ora 20:45.

Chiar dacă vorbim despre două amicale, aceste confruntări au, totuși, o miză pentru naționala noastră. În acest moment, România ocupă locul 56 în clasamentul FIFA, după o cădere de 7 poziții în urma ratării calificării pentru CM 2026 (11 iunie – 19 iulie).

În cel mai prost moment din istoria primei reprezentative, în februarie 2011, în mandatul lui Răzvan Lucescu, România a ocupat locul 57 în ierarhia FIFA. Așadar, pentru a evita atingerea unei alte borne negative la acest capitol, suntem „condamnați“ să scoatem două rezultate pozitive în amicalele din iunie.

Primul prilej va fi, diseară, de la ora 20:00.