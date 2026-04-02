Mijlocaşul Phil Foden (Manchester City) nu are locul garantat în lotul naţionalei de fotbal al Angliei pentru Cupa Mondială 2026, a anunţat selecţionerul Thomas Tuchel, după cum relatează Reuters.

Jucătorul de 25 de ani are 49 de selecţii la naţională, dar nu se află într-o formă bună şi a început ca titular doar patru dintre ultimele 15 meciuri ale formaţiei sale de club. El a marcat ultima dată în Premier League pe 14 decembrie.''Nu este o garanţie faptul că va merge'' la Cupa Mondială, a spus Tuchel, după ce Phil Foden a fost înlocuit în repriza a doua a meciului amical pierdut de Anglia în faţa Japoniei (0-1), marţi, pe Wembley.

''Desigur, el nu a prins multe minute pentru Manchester City în ultimul timp, apoi a venit în cantonament cu cel mai strălucitor zâmbet şi a fost foarte bun la antrenamente'', a adăugat antrenorul german.''Iar eu am crezut că el ne va surprinde pe noi şi va evolua cu aceeaşi energie şi cu entuziasm, dar el se chinuie să ofere potenţial maxim'', a explicat Thomas Tuchel.

Cum atacantul Harry Kane era accidentat, Foden, cel mai bun jucător al sezonului 2024 din Premier League, a fost pus să joace în centrul ofensivei la meciul de pe Wembley, dar a fost neconvingător în calitate de număr 9 fals şi a avut cele mai puţine atingeri de balon dintre toţi jucătorii din primul unsprezece.

''Dacă trimitem jucătorii ofensivi pe teren le cerem acţiuni ofensive, creativitate, driblinguri, şuturi şi pase decisive, iar noi cu siguranţă nu am avut suficiente'', a spus Tuchel despre jocul echipei sale.Antrenorul german va trebui să anunţe lotul pentru Cupa Mondială din SUA, Canada şi Mexic până la finalul lunii mai.