Primul test este programat în această seară, de la ora 20:00, la Tbilisi, împotriva Georgiei. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
Surpriză! Echipa de start a României împotriva Georgiei. Ianis Hagi e căpitan, Florinel Coman „vârf”
Noul selecționer Gică Hagi va începe meciul cu Marian Aioani în poartă, iar linia defensivă va fi alcătuită de Coubiș, Drăgușin, Ghiță și Borza.
Urcând, îi regăsim pe Vladimir Screciu, Răzvan Marin, Olimpiu Moruțan, Gică Hagi și Valentin Mihăilă. „Vârf” va juca Florinel Coman.
Căpitanul pentru această acțiune va fi Ianis Hagi, fiul selecționerului în vârstă de 61 de ani.
- Echipa României va arăta astfel (4-2-3-1): Aioani - Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Borza - Screciu, R.Marin, Moruțan, Hagi, Mihăilă - F.Coman
Lotul României pentru amicalul împotriva Georgiei
PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0).
FUNDAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0).
MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0).
ATACANȚI: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).
- 9 tricolori au rămas la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia pentru meciul contra Țării Galilor (sâmbătă, 6 iunie, 20:45, Stadion „Steaua”): Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu și Denis Drăguș.