NEWS ALERT Surpriză uriașă! Primul ”11” ales de Gică Hagi pentru amicalul cu Georgia + ce se întâmplă cu Ianis Hagi

Surpriză uriașă! Primul ”11” ales de Gică Hagi pentru amicalul cu Georgia + ce se întâmplă cu Ianis Hagi Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

După ratarea calificării la Cupa Mondială din 2026, a șaptea consecutivă, tricolorii încearcă să își regăsească moralul în cele două meciuri amicale programate în această lună.

TAGS:
Ianis HagiRomaniagerogiaGica HagiFlorinel Coman
Din articol

Primul test este programat în această seară, de la ora 20:00, la Tbilisi, împotriva Georgiei. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Surpriză! Echipa de start a României împotriva Georgiei. Ianis Hagi e căpitan, Florinel Coman „vârf”

Noul selecționer Gică Hagi va începe meciul cu Marian Aioani în poartă, iar linia defensivă va fi alcătuită de Coubiș, Drăgușin, Ghiță și Borza.

Urcând, îi regăsim pe Vladimir Screciu, Răzvan Marin, Olimpiu Moruțan, Gică Hagi și Valentin Mihăilă. „Vârf” va juca Florinel Coman.

Căpitanul pentru această acțiune va fi Ianis Hagi, fiul selecționerului în vârstă de 61 de ani.

  • Echipa României va arăta astfel (4-2-3-1): Aioani - Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Borza - Screciu, R.Marin, Moruțan, Hagi, Mihăilă - F.Coman
  • Ianis hagi getty
×
ianis-hagi-captura-prima-sport
Ianis Hagi / Foto: Sport Pictures.
Ianis hagi
ÎNAPOI LA ARTICOL

Lotul României pentru amicalul împotriva Georgiei

PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0).

FUNDAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0).

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0).

ATACANȚI: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

  • 9 tricolori au rămas la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia pentru meciul contra Țării Galilor (sâmbătă, 6 iunie, 20:45, Stadion „Steaua”): Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu și Denis Drăguș.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030
O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030
ARTICOLE PE SUBIECT
Nepotul lui Cristiano Ronaldo a semnat și va fi coleg cu un internațional român!
Nepotul lui Cristiano Ronaldo a semnat și va fi coleg cu un internațional român!
Primul transfer pe care vrea să-l facă Arsenal după ce a ratat UCL: ”Evaluat la 138.000.000€”
Primul transfer pe care vrea să-l facă Arsenal după ce a ratat UCL: ”Evaluat la 138.000.000€”
Bașkanul lui Gaziantep a reacționat după ce s-a aflat că Rădoi îl vrea pe jucătorul Universității Craiova! Ce a spus despre antrenorul român
Bașkanul lui Gaziantep a reacționat după ce s-a aflat că Rădoi îl vrea pe jucătorul Universității Craiova! Ce a spus despre antrenorul român
ULTIMELE STIRI
Avantajul lui Lille în negocierile cu FCSB pentru transferul lui Darius Olaru: ”Poate face diferența!”
Avantajul lui Lille în negocierile cu FCSB pentru transferul lui Darius Olaru: ”Poate face diferența!”
Georgia – România, de la ora 20:00 | Are "Regele" de unde alege? Echipa de start aliniată de Gică Hagi
Georgia – România, de la ora 20:00 | Are "Regele" de unde alege? Echipa de start aliniată de Gică Hagi
Sir Kenny Dalglish are cancer. Anunțul vine la o zi după ce o altă legendă de la Liverpool a dezvăluit că se luptă cu aceeași boală
Sir Kenny Dalglish are cancer. Anunțul vine la o zi după ce o altă legendă de la Liverpool a dezvăluit că se luptă cu aceeași boală
Val de plecări la un club din Superligă! Șase fotbaliști, OUT dintr-un foc
Val de plecări la un club din Superligă! Șase fotbaliști, OUT dintr-un foc
OUT de la Rapid: ”Colaborarea a ajuns la final. Mulțumim!”
OUT de la Rapid: ”Colaborarea a ajuns la final. Mulțumim!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

I-au anunțat sosirea lui Elias Charalambous! Rol nou pentru fostul antrenor de la FCSB

I-au anunțat sosirea lui Elias Charalambous! Rol nou pentru fostul antrenor de la FCSB

2.000.000 de euro pentru Jovo Lukic! „U” Cluj a luat decizia pe loc

2.000.000 de euro pentru Jovo Lukic! „U” Cluj a luat decizia pe loc

Avem cele 16 echipe: Cum va arăta SuperLiga în sezonul 2026/2027

Avem cele 16 echipe: Cum va arăta SuperLiga în sezonul 2026/2027

Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu inedit + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”

Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu inedit + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”

Andrei Coubiș a semnat! Suma afacerii

Andrei Coubiș a semnat! Suma afacerii



Recomandarile redactiei
Avantajul lui Lille în negocierile cu FCSB pentru transferul lui Darius Olaru: ”Poate face diferența!”
Avantajul lui Lille în negocierile cu FCSB pentru transferul lui Darius Olaru: ”Poate face diferența!”
Val de plecări la un club din Superligă! Șase fotbaliști, OUT dintr-un foc
Val de plecări la un club din Superligă! Șase fotbaliști, OUT dintr-un foc
OUT de la Rapid: ”Colaborarea a ajuns la final. Mulțumim!”
OUT de la Rapid: ”Colaborarea a ajuns la final. Mulțumim!”
Sorana și întoarcerea în timp. Editorial Florin Caramavrov
Sorana și întoarcerea în timp. Editorial Florin Caramavrov
Hagi revine după 25 de ani la națională! Cum arăta România în primul mandat al „Regelui” și cum se prezintă astăzi
Hagi revine după 25 de ani la națională! Cum arăta România în primul mandat al „Regelui” și cum se prezintă astăzi
Alte subiecte de interes
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
CITESTE SI
Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”

stirileprotv Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”

Fiul Anamariei Prodan a absolvit liceul. Cum arată acum Bebeto, la 17 ani.Laurențiu Reghecampf a lipsit de la festivitate:„Are timp să se uite la bătrânețe și să se căiască”

protv Fiul Anamariei Prodan a absolvit liceul. Cum arată acum Bebeto, la 17 ani.Laurențiu Reghecampf a lipsit de la festivitate:„Are timp să se uite la bătrânețe și să se căiască”

Cine este omul de afaceri sârb, cu doctoratul făcut la Craiova, care vrea să relanseze Yugo la prețuri sub Dacia

stirileprotv Cine este omul de afaceri sârb, cu doctoratul făcut la Craiova, care vrea să relanseze Yugo la prețuri sub Dacia

O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030

stirileprotv O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!