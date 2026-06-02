Primul test este programat în această seară, de la ora 20:00, la Tbilisi, împotriva Georgiei. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Surpriză! Echipa de start a României împotriva Georgiei. Ianis Hagi e căpitan, Florinel Coman „vârf”

Noul selecționer Gică Hagi va începe meciul cu Marian Aioani în poartă, iar linia defensivă va fi alcătuită de Coubiș, Drăgușin, Ghiță și Borza.

Urcând, îi regăsim pe Vladimir Screciu, Răzvan Marin, Olimpiu Moruțan, Gică Hagi și Valentin Mihăilă. „Vârf” va juca Florinel Coman.

Căpitanul pentru această acțiune va fi Ianis Hagi, fiul selecționerului în vârstă de 61 de ani.