Bosnia și Herțegovina a eliminat Italia, în barajul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026.

Între 11 iunie și 19 iulie, bosniacii vor trăi la intensitate maximă desfășurarea celei mai importante competiții de fotbal, pe când italienii își vor linge rănile și vor încerca să dezvolte o nouă strategie pentru a ieși din impasul uriaș conturat de cele trei absențe consecutive, înregistrate la Mondial.

Novak Djokovic, bucuros alături de bosniaci: a felicitat reprezentanți din Federația Bosniacă de Fotbal

Esmir Bajraktarević, fotbalistul care ne-a făcut viața grea în meciul pierdut de România la Zenica, scor 3-1, a înscris penalty-ul decisiv, împotriva portarului clubului Manchester City, Gianluigi Donnaruma.

Prezent la meci, Novak Djokovic - cunoscut pentru pasiunea sa pentru fotbal și clubul AC Milan - a susținut Bosnia și Herțegovina, după cum reiese cu claritate din imaginile filmate de un suporter.

Acesta s-a întors înspre loja unde cel mai titrat tenismen din istorie stătea aproape de personalități precum președintele UEFA, Aleksander Čeferin.