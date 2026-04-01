VIDEO Fan AC Milan, sârbul Djokovic, tot un zâmbet când a văzut că Italia ratează și pierde calificarea la Mondial

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic a exultat când a văzut că Bosnia și Herțegovina se califică la Mondiale, în detrimentul Italiei. (foto: La Presse)

TAGS:
ItaliaNovak DjokovicZenicapreliminariiCupa Mondială de fotbalBosnia si Hertegovina
Din articol

Bosnia și Herțegovina a eliminat Italia, în barajul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026.

Între 11 iunie și 19 iulie, bosniacii vor trăi la intensitate maximă desfășurarea celei mai importante competiții de fotbal, pe când italienii își vor linge rănile și vor încerca să dezvolte o nouă strategie pentru a ieși din impasul uriaș conturat de cele trei absențe consecutive, înregistrate la Mondial.

Novak Djokovic, bucuros alături de bosniaci: a felicitat reprezentanți din Federația Bosniacă de Fotbal

Esmir Bajraktarević, fotbalistul care ne-a făcut viața grea în meciul pierdut de România la Zenica, scor 3-1, a înscris penalty-ul decisiv, împotriva portarului clubului Manchester City, Gianluigi Donnaruma.

Prezent la meci, Novak Djokovic - cunoscut pentru pasiunea sa pentru fotbal și clubul AC Milan - a susținut Bosnia și Herțegovina, după cum reiese cu claritate din imaginile filmate de un suporter.

Acesta s-a întors înspre loja unde cel mai titrat tenismen din istorie stătea aproape de personalități precum președintele UEFA, Aleksander Čeferin.

Djokovic, alături de președintele UEFA, Ceferin, la barajul Bosnia și Herțegovina - Italia

Novak Djokovic a fost surprins mirându-se plăcut de ratarea lui Bryan Cristante, care și-a trimis lovitura de departajare în bara transversală.

Imediat după, Bajraktarević a transformat, cu noroc, și a trimis Bosnia și Herțegovina la Mondial, pentru prima oară, după doi sprezece ani.

La Mondialul din Brazilia, Bosnia și Herțegovina a pierdut meciurile cu Argentina (2-1) și Nigeria (1-0), dar a învins Iranul (3-1).

foto: La Presse / TuttoSport﻿

captură Instagram: Adnan Baltic

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!