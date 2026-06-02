Avantajul lui Lille în negocierile cu FCSB pentru transferul lui Darius Olaru: ”Poate face diferența!”

Francezii au vorbit despre un eventual transfer al lui Darius Olaru la Lille. Scouterii clubului din Ligue 1 au fost prezenți la barajul dintre Dinamo și FCSB pentru a-l vedea la treabă pe mijlocașul roș-albaștrilor, așa cum a dezvăluit, fără să dea nume, și Marius Baciu.

Jurnaliștii francezi susțin că, deși pentru transferul lui Olaru ar fi intrat în cursă și Genk, Lille are un avantaj important: clubul din Franța are o putere financiară mai mare decât belgienii, astfel că Lille are fi avantajată în cazul unei licitații.

Mai mult, francezii sunt de părere că prezența lui Lille în următorul sezon din Champions League ar putea fi decisivă pentru un eventual transfer al lui Olaru. Lille a încheiat pe locul trei în campionat și va evolua în cea mai importantă competiție europeană intercluburi.

”Profilul lui Darius Olaru se potrivește nevoilor clubului LOSC Lille. Totuși, LOSC va avea parte de o concurență serioasă. Și KRC Genk urmărește situația jucătorului român.

Evaluat la cinci milioane de euro, Olaru rămâne o țintă accesibilă din punct de vedere financiar. Acest preț ar putea declanșa o luptă între mai multe cluburi interesate de transferul său. Lille are însă un avantaj important.

Participarea în viitoarea ediție a UEFA Champions League ar putea face diferența. Următoarele săptămâni vor fi decisive în această privință. Darius Olaru ar putea deveni rapid una dintre principalele priorități ale lui Lille pe piața transferurilor”, a scris publicația franceză Les Transferts.