Avantajul lui Lille în negocierile cu FCSB pentru transferul lui Darius Olaru: ”Poate face diferența!”

Avantajul lui Lille în negocierile cu FCSB pentru transferul lui Darius Olaru: ”Poate face diferența!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Darius Olaru ar putea prinde un transfer important în această vară: jucătorul lui FCSB este dorit de Lille și Genk.

TAGS:
Darius OlaruFCSBLilleGenkTransfer
Din articol

Francezii au vorbit despre un eventual transfer al lui Darius Olaru la Lille. Scouterii clubului din Ligue 1 au fost prezenți la barajul dintre Dinamo și FCSB pentru a-l vedea la treabă pe mijlocașul roș-albaștrilor, așa cum a dezvăluit, fără să dea nume, și Marius Baciu. 

Francezii sunt convinși: Lille are un avantaj în negocierile cu FCSB

  • Olaru
×
Olaruu
Darius Olaru, în FCSB - Metaloglobus / Foto Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Jurnaliștii francezi susțin că, deși pentru transferul lui Olaru ar fi intrat în cursă și Genk, Lille are un avantaj important: clubul din Franța are o putere financiară mai mare decât belgienii, astfel că Lille are fi avantajată în cazul unei licitații. 

Mai mult, francezii sunt de părere că prezența lui Lille în următorul sezon din Champions League ar putea fi decisivă pentru un eventual transfer al lui Olaru. Lille a încheiat pe locul trei în campionat și va evolua în cea mai importantă competiție europeană intercluburi.

Profilul lui Darius Olaru se potrivește nevoilor clubului LOSC Lille. Totuși, LOSC va avea parte de o concurență serioasă. Și KRC Genk urmărește situația jucătorului român.

Evaluat la cinci milioane de euro, Olaru rămâne o țintă accesibilă din punct de vedere financiar. Acest preț ar putea declanșa o luptă între mai multe cluburi interesate de transferul său. Lille are însă un avantaj important.

Participarea în viitoarea ediție a UEFA Champions League ar putea face diferența. Următoarele săptămâni vor fi decisive în această privință. Darius Olaru ar putea deveni rapid una dintre principalele priorități ale lui Lille pe piața transferurilor”, a scris publicația franceză Les Transferts.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030
O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030
ULTIMELE STIRI
Surpriză uriașă! Primul ”11” ales de Gică Hagi pentru amicalul cu Georgia + ce se întâmplă cu Ianis Hagi
Surpriză uriașă! Primul ”11” ales de Gică Hagi pentru amicalul cu Georgia + ce se întâmplă cu Ianis Hagi
Georgia – România, de la ora 20:00 | Are "Regele" de unde alege? Echipa de start aliniată de Gică Hagi
Georgia – România, de la ora 20:00 | Are "Regele" de unde alege? Echipa de start aliniată de Gică Hagi
Sir Kenny Dalglish are cancer. Anunțul vine la o zi după ce o altă legendă de la Liverpool a dezvăluit că se luptă cu aceeași boală
Sir Kenny Dalglish are cancer. Anunțul vine la o zi după ce o altă legendă de la Liverpool a dezvăluit că se luptă cu aceeași boală
Val de plecări la un club din Superligă! Șase fotbaliști, OUT dintr-un foc
Val de plecări la un club din Superligă! Șase fotbaliști, OUT dintr-un foc
OUT de la Rapid: ”Colaborarea a ajuns la final. Mulțumim!”
OUT de la Rapid: ”Colaborarea a ajuns la final. Mulțumim!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

I-au anunțat sosirea lui Elias Charalambous! Rol nou pentru fostul antrenor de la FCSB

I-au anunțat sosirea lui Elias Charalambous! Rol nou pentru fostul antrenor de la FCSB

2.000.000 de euro pentru Jovo Lukic! „U” Cluj a luat decizia pe loc

2.000.000 de euro pentru Jovo Lukic! „U” Cluj a luat decizia pe loc

Avem cele 16 echipe: Cum va arăta SuperLiga în sezonul 2026/2027

Avem cele 16 echipe: Cum va arăta SuperLiga în sezonul 2026/2027

Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu inedit + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”

Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu inedit + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”

Andrei Coubiș a semnat! Suma afacerii

Andrei Coubiș a semnat! Suma afacerii



Recomandarile redactiei
Surpriză uriașă! Primul ”11” ales de Gică Hagi pentru amicalul cu Georgia + ce se întâmplă cu Ianis Hagi
Surpriză uriașă! Primul ”11” ales de Gică Hagi pentru amicalul cu Georgia + ce se întâmplă cu Ianis Hagi
Val de plecări la un club din Superligă! Șase fotbaliști, OUT dintr-un foc
Val de plecări la un club din Superligă! Șase fotbaliști, OUT dintr-un foc
OUT de la Rapid: ”Colaborarea a ajuns la final. Mulțumim!”
OUT de la Rapid: ”Colaborarea a ajuns la final. Mulțumim!”
Sorana și întoarcerea în timp. Editorial Florin Caramavrov
Sorana și întoarcerea în timp. Editorial Florin Caramavrov
Hagi revine după 25 de ani la națională! Cum arăta România în primul mandat al „Regelui” și cum se prezintă astăzi
Hagi revine după 25 de ani la națională! Cum arăta România în primul mandat al „Regelui” și cum se prezintă astăzi
Alte subiecte de interes
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Noul "diamant" al Franței semnează cu Manchester United!
Noul "diamant" al Franței semnează cu Manchester United!
CITESTE SI
Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”

stirileprotv Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”

Fiul Anamariei Prodan a absolvit liceul. Cum arată acum Bebeto, la 17 ani.Laurențiu Reghecampf a lipsit de la festivitate:„Are timp să se uite la bătrânețe și să se căiască”

protv Fiul Anamariei Prodan a absolvit liceul. Cum arată acum Bebeto, la 17 ani.Laurențiu Reghecampf a lipsit de la festivitate:„Are timp să se uite la bătrânețe și să se căiască”

Cine este omul de afaceri sârb, cu doctoratul făcut la Craiova, care vrea să relanseze Yugo la prețuri sub Dacia

stirileprotv Cine este omul de afaceri sârb, cu doctoratul făcut la Craiova, care vrea să relanseze Yugo la prețuri sub Dacia

O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030

stirileprotv O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!