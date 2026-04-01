Marcu Czentye
Incapacitatea Italiei de a se califica la Cupa Mondială de fotbal devine proverbială.

2014 este ultimul an în care Italia a participat la Cupa Mondială de fotbal, competiție care și-a mărit cu 50% numărul participantelor, începând cu acest an, dar în van, din perspectiva italienilor.

De patru ori câștigătoare, Italia - cu titluri în 1934, 1938, 1982 și 2006 - va rata al treilea Mondial consecutiv, la douăzeci de ani după ce ridica, la Berlin, mult râvnitul trofeu.

Squadra Azzura nu impresionează pe nimeni și nici nu mai intimidează vreun atac redutabil, așa cum obișnuia să o facă, în urmă cu două decenii.

A dispărut agresivitatea din joc, tenacitatea Italiei, dar și caracterul vulpesc al naționalei italiene, care oferea, în primul deceniu al noului mileniu, că e în stare să înscrie două goluri dintr-o jumătate de ocazie.

În afara terenului însă au fost produse și mai multe schimbări. Ultima dată când Italia juca la Mondial, fotbalul nu utiliza sistemul de reluări pentru arbitraj video (VAR).

Cele mai în vogă telefoane în 2014 erau iPhone 6 și Samsung Galaxy S5. În industria cinematografiei, Hunger Games (Jocurile Foamei) dominau clasamentele de popularitate ale anului 2014, iar piesa „Happy” a lui Pharrel Williams a devenit „imnul neoficial al anului 2014,” prin stațiile de radio.

Gianluigi Buffon era încă fotbalist în activitate, Messi și Cristiano Ronaldo aveau doar 27, respectiv 29 de ani, iar președintele Statelor Unite ale Americii era Barack Obama.

Real Madrid avea zece titluri de câștigătoare în Liga Campionilor, iar acum a ajuns la 15, pe când Gianluigi Donnaruma era doar un adolescent de 15 ani, notează The Touchline.

Lamine Yamal avea 7 ani, adică cu nici zece mai puțini decât vârsta pe care a avut-o când a înscris împotriva Franței, la scorul de 0-1, gol în semifinala UEFA EURO 2024, transmisă de PRO TV și VOYO.

Italia, rezultate nedemne, la Mondial, după trofeul din 2006

  A terminat sub Noua Zeelandă, Slovacia și Paraguay, în 2010.

2006 a fost ultimul an în care Italia a reușit victorii importante în Cupa Mondială de fotbal. În Mondialul african, din 2010, Italia a remizat cu Paraguayul, 1-1, după care a egalat și a remizat inclusiv cu Noua Zeelandă.

În ultimul meci din grupă, în ciuda unui gol superb, înscris de Fabio Quagliarella, Italia a fost învinsă de Slovacia, 3-2, sfârșind grupa clasată ultima, cu două puncte, chiar sub Noua Zeelandă, neînvinsă la acel Mondial.

În 2014, Italia și-a început campania cu o victorie, 2-1 împotriva Angliei, anulată imediat de două înfrângeri, scor 1-0, în fața adversarelor Costa Rica și Uruguay. Eșecurile au însemnat o încheiere prematură la Mondial, pe locul trei, într-o grupă câștigată de Costa Rica, cu 7 puncte.

