EXCLUSIV Adevărul e trist, dar românii clachează după ce pleacă din țară. Exemplele Cicâldău și Moruțan: Costel Câmpeanu: "Ei nici în Liga 1 nu mai reușesc"

Adevărul e trist, dar românii clachează după ce pleacă din țară. Exemplele Cicâldău și Moruțan: Costel Câmpeanu: &quot;Ei nici în Liga 1 nu mai reușesc&quot; Fotbal intern ”Burebista” Costel Câmpeanu: ”Halagian se lua de mine că n-am batistă, am sărit să-l bat”. Povești nemuritoare din Divizia A: ”Bă, unde te duci tu, nebunule, la unguri?”
Sport.ro a stat de vorbă cu fostul portar Costel Câmpeanu (470 de meciuri pe prima scenă a fotbalului românesc).

”Burebista” Costel Câmpeanu: ”Halagian se lua de mine că n-am batistă, am sărit să-l bat”. Povești nemuritoare din Divizia A: ”Bă, unde te duci tu, nebunule, la unguri?”
”Pe el îl văd noul Tătărușanu al naționalei, Moldovan le comite”. Costel Câmpeanu a numit cel mai bun portar al României
  • România a ratat încă o prezență la Cupă Mondială.
  • Ultima dată, România a jucat la ediția din 1998, când tricolorii au fost eliminați în optimi, scor 0-1 cu reprezentativa Croației. 
  • Sport.ro a stat de vorbă cu Costel Câmpeanu despre ce se întâmplă cu fotbaliștii români care sunt la națională sau în vederile staff-ului primei reprezentative. 

România a ratat încă o calificare la Cupa Mondială, iar o parte dintre discuțiile amare se îndreaptă către anumiți fotbaliști care anii trecuți promiteau, dar care până la urmă s-au întors în Superliga României.

Fără mari realizări pe plan internațional, chiar dacă așteptările erau mari în cazul unora, să facă pasul în campionatele importante din Europa, în cele din urmă au clacat și au revenit în țară, unde încearcă să își relanseze cariera și, poate, apoi să dea un tun financiar prin transferurile în zona arabă.

De ce clachează unii fotbaliști români după ce pleacă din campionatul intern. Discuție cu fostul portar Costel Câmpeanu

Fotbaliștii români claclează după ce pleacă din țară. Exemplele oferite, Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruțan.

Printre ei, Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruațan, care nu s-au pus pe picioare și dezamăgesc, momentan, chiar și în Superliga României, chiar dacă au semnat cu Universitatea Craiova, respectiv Rapid și pot câștiga campionatul.

Alexandru Cicâldău, revenit la Craiova în toamna anului 2024, de la Galatasaray, pentru 1,5 milioane de euro, nu a reușit să impresioneze nici în acest sezon de Superliga până acum. În 41 de partide disputate a înscris șapte goluri și a oferit șapte pase decisive.

La momentul transferului, mijlocașul era evaluat la 3 milioane de euro, dar prestațiile șterse și forma sa fluctuantă au dus la această depreciere.

În 2021, Cicâldău era considerat unul dintre cei mai promițători fotbaliști români. Transferul său la Galatasaray pentru 6,5 milioane de euro a reprezentat un pas important, iar valoarea sa de piață a atins un vârf de aproximativ 9 milioane de euro.

Însă, treptat, forma sa s-a deteriorat, iar revenirea în Superligă nu a fost până acum la nivelul așteptărilor. Universitatea Craiova speră ca mijlocașul să revină în formă și să contribuie decisiv la lupta pentru titlu.

Costel Câmpeanu, despre fotbalistul român care pleacă în afară: ”Se întorc repede acasă”

Evoluțiile care l-au remarcat întârzie, iar aceeași situație este și în cazul lui Moruțan. Revenit în Superliga în iarnă, la Rapid, mijlocașul este așteptat să fie un pion important în ultimele etape rămase de disputat în lupta pentru titlu.

Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul din Cluj-Napoca evoluează la Rapid după ce în iarnă s-a despărțit de formația elenă Aris Salonic.

Cu venirea lui Moruțan, Rapid își consolida compartimentul median, în contextul în care fotbalistul poate evolua ca mijlocaș central, dar și ca mijlocaș ofensiv. Românul a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum U Cluj, FC Botoșani, FCSB, Galatasaray, Pisa, Ankaragucu și Aris Salonic. Însă, până acum a prins 12 meciuri pentru Rapid, oferind trei pase decisive. Și el a evoluat sub nivelul așteptărilor sale.

Fostul portar Costel Câmpeanu, discuție cu Sport.ro: ”Mă gândesc și la Moruțan și Cicâldău”

Într-o discuție telefonică avută cu reporterul Sport.ro, fostul portar Costel Câmpeanu, care în carieră a adunat aproape 500 de meciuri în prima divizie din România, este dezamăgit de traiectoria tinerilor care pleacă încrezători din țară, dar apoi se întorc și mulți dintre ei nu mai dau randament nici în întrecerea internă.

El i-a numit ca exemple chiar pe Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruțan. ”Jucătorii români care erau promisiuni s-au întors repede acasă, în țară! La Craiova s-a întors Cicâldău, cei de acolo au încercat să îl aducă la un nivel foarte bun. Nu a revenit la nivelul așteptat până acum, pentru că altfel era și la echipa națională.

Moruțan, la fel! S-a accidentat grav când era în Turcia. La fiecare echipă părea că poate fi un jucător promițător, dar uite că s-a întâmplat ceva și s-a întors și el în Liga 1.

Mă gândesc în principal la ei când îmi vin în minte numele care nu au confirmat, la Moruțan și Cicâldău”, a spus pentru Sport.ro – Costel Câmpeanu.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
ARTICOLE PE SUBIECT
Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”
Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”
Verdict dur în cazul lui Louis Munteanu, după 61 de minute pentru DC United: "A fost umflat, nu e atât de mare pe cât se spune"
Verdict dur în cazul lui Louis Munteanu, după 61 de minute pentru DC United: "A fost umflat, nu e atât de mare pe cât se spune"
Adrian Mutu, antrenor la FCSB din vară? "Briliantul" e considerat varianta perfectă
Adrian Mutu, antrenor la FCSB din vară? "Briliantul" e considerat varianta perfectă
Marius Șumudică a reacționat imediat după ce a mers să fie alături de Mircea Lucescu: „Mi-a fost ca un tată toată viața”
Marius Șumudică a reacționat imediat după ce a mers să fie alături de Mircea Lucescu: „Mi-a fost ca un tată toată viața”
Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”
Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”
Ce s-a întâmplat sâmbătă noapte cu Mircea Lucescu, la Universitar. Comunicatul spitalului
Ce s-a întâmplat sâmbătă noapte cu Mircea Lucescu, la Universitar. Comunicatul spitalului
ULTIMELE STIRI
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă
Istvan Kovacs, delegat la un meci de foc din sferturile Champions League! Revoltă la Madrid
Istvan Kovacs, delegat la un meci de foc din sferturile Champions League! Revoltă la Madrid
Sora lui Daniel Dubois face spectacol în boxul profesionist feminin
Sora lui Daniel Dubois face spectacol în boxul profesionist feminin
Petrolul - Csikszereda, de la 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Turcul Topal, back in business!
Petrolul - Csikszereda, de la 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Turcul Topal, back in business!
Universitatea Craiova - CFR Cluj, de la ora 20:30! Pe urmele liderului U Cluj
Universitatea Craiova - CFR Cluj, de la ora 20:30! Pe urmele liderului U Cluj
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”

Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”



Recomandarile redactiei
Istvan Kovacs, delegat la un meci de foc din sferturile Champions League! Revoltă la Madrid
Istvan Kovacs, delegat la un meci de foc din sferturile Champions League! Revoltă la Madrid
Mihai Popescu, discurs în italiană după ce a fost desemnat jucătorul meciului! Care este explicația
Mihai Popescu, discurs în italiană după ce a fost desemnat jucătorul meciului! Care este explicația
Cine l-a vizitat luni pe Mircea Lucescu la spital! Și-a făcut apariția pentru a doua oară într-o zi
Cine l-a vizitat luni pe Mircea Lucescu la spital! Și-a făcut apariția pentru a doua oară într-o zi
Sora lui Daniel Dubois face spectacol în boxul profesionist feminin
Sora lui Daniel Dubois face spectacol în boxul profesionist feminin
Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”
Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”
Alte subiecte de interes
Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”
Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”
Verdict dur în cazul lui Louis Munteanu, după 61 de minute pentru DC United: "A fost umflat, nu e atât de mare pe cât se spune"
Verdict dur în cazul lui Louis Munteanu, după 61 de minute pentru DC United: "A fost umflat, nu e atât de mare pe cât se spune"
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Oriana Marzoli impresionează jucătorii de fotbal cu fotografiile incendiare pe care le postează: „Mi-au scris mulți”
Oriana Marzoli impresionează jucătorii de fotbal cu fotografiile incendiare pe care le postează: „Mi-au scris mulți”
Cum arata clasamentul fotbalistilor jefuiti. Depay si Thiago Silva, cei mai pagubiti jucatori
Cum arata clasamentul fotbalistilor jefuiti. Depay si Thiago Silva, cei mai pagubiti jucatori
CITESTE SI
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

