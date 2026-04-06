”Burebista” Costel Câmpeanu: ”Halagian se lua de mine că n-am batistă, am sărit să-l bat”. Povești nemuritoare din Divizia A: ”Bă, unde te duci tu, nebunule, la unguri?”

România a ratat încă o calificare la Cupa Mondială, iar o parte dintre discuțiile amare se îndreaptă către anumiți fotbaliști care anii trecuți promiteau, dar care până la urmă s-au întors în Superliga României.

Fără mari realizări pe plan internațional, chiar dacă așteptările erau mari în cazul unora, să facă pasul în campionatele importante din Europa, în cele din urmă au clacat și au revenit în țară, unde încearcă să își relanseze cariera și, poate, apoi să dea un tun financiar prin transferurile în zona arabă.

De ce clachează unii fotbaliști români după ce pleacă din campionatul intern. Discuție cu fostul portar Costel Câmpeanu

Fotbaliștii români claclează după ce pleacă din țară. Exemplele oferite, Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruțan.

Printre ei, Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruațan, care nu s-au pus pe picioare și dezamăgesc, momentan, chiar și în Superliga României, chiar dacă au semnat cu Universitatea Craiova, respectiv Rapid și pot câștiga campionatul.

Alexandru Cicâldău, revenit la Craiova în toamna anului 2024, de la Galatasaray, pentru 1,5 milioane de euro, nu a reușit să impresioneze nici în acest sezon de Superliga până acum. În 41 de partide disputate a înscris șapte goluri și a oferit șapte pase decisive.

La momentul transferului, mijlocașul era evaluat la 3 milioane de euro, dar prestațiile șterse și forma sa fluctuantă au dus la această depreciere.

În 2021, Cicâldău era considerat unul dintre cei mai promițători fotbaliști români. Transferul său la Galatasaray pentru 6,5 milioane de euro a reprezentat un pas important, iar valoarea sa de piață a atins un vârf de aproximativ 9 milioane de euro.

Însă, treptat, forma sa s-a deteriorat, iar revenirea în Superligă nu a fost până acum la nivelul așteptărilor. Universitatea Craiova speră ca mijlocașul să revină în formă și să contribuie decisiv la lupta pentru titlu.

Costel Câmpeanu, despre fotbalistul român care pleacă în afară: ”Se întorc repede acasă”

Evoluțiile care l-au remarcat întârzie, iar aceeași situație este și în cazul lui Moruțan. Revenit în Superliga în iarnă, la Rapid, mijlocașul este așteptat să fie un pion important în ultimele etape rămase de disputat în lupta pentru titlu.

Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul din Cluj-Napoca evoluează la Rapid după ce în iarnă s-a despărțit de formația elenă Aris Salonic.

Cu venirea lui Moruțan, Rapid își consolida compartimentul median, în contextul în care fotbalistul poate evolua ca mijlocaș central, dar și ca mijlocaș ofensiv. Românul a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum U Cluj, FC Botoșani, FCSB, Galatasaray, Pisa, Ankaragucu și Aris Salonic. Însă, până acum a prins 12 meciuri pentru Rapid, oferind trei pase decisive. Și el a evoluat sub nivelul așteptărilor sale.

Fostul portar Costel Câmpeanu, discuție cu Sport.ro: ”Mă gândesc și la Moruțan și Cicâldău”

Într-o discuție telefonică avută cu reporterul Sport.ro, fostul portar Costel Câmpeanu, care în carieră a adunat aproape 500 de meciuri în prima divizie din România, este dezamăgit de traiectoria tinerilor care pleacă încrezători din țară, dar apoi se întorc și mulți dintre ei nu mai dau randament nici în întrecerea internă.

El i-a numit ca exemple chiar pe Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruțan. ”Jucătorii români care erau promisiuni s-au întors repede acasă, în țară! La Craiova s-a întors Cicâldău, cei de acolo au încercat să îl aducă la un nivel foarte bun. Nu a revenit la nivelul așteptat până acum, pentru că altfel era și la echipa națională.

Moruțan, la fel! S-a accidentat grav când era în Turcia. La fiecare echipă părea că poate fi un jucător promițător, dar uite că s-a întâmplat ceva și s-a întors și el în Liga 1.

Mă gândesc în principal la ei când îmi vin în minte numele care nu au confirmat, la Moruțan și Cicâldău”, a spus pentru Sport.ro – Costel Câmpeanu.