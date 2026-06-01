"Legendari", a titrat duminică Le Parisien, o descriere potrivită pentru realizarea clubului din capitala Franţei, care este doar al doilea, alături de Real Madrid, care îşi păstrează titlul de la introducerea formatului modern al Ligii Campionilor în 1992.

PSG ține prima pagină pe ziarele din străinătate

"Mitul succede triumfului, iar Roşii şi Albaştrii intră împreună în paradis şi revendică o parte din eternitate", exulta cotidianul francez.

"Invincibilii' sunt celebraţi pe prima pagină a cotidianului sportiv L'Equipe, sub o imagine cu jucătorii parizieni ridicând trofeul după victoria lor la loviturile de departajare.

Însă o altă imagine, mai intimă, a atras atenţia presei internaţionale, inclusiv a ziarului britanic Sunday Telegraph.

Impunătorul fundaş al lui Arsenal, Gabriel, şovăind după ce a executat lovitura de pedeapsă mult prea sus - lovitura de pedeapsă care a eliberat-o în cele din urmă pe PSG - primeşte o îmbrăţişare din partea compatriotului său brazilian Marquinhos, purtând un tricou albastru, în timp ce coechipierii săi parizieni deja sărbătoreau.

Englezii au răbufnit: ”Pur și simplu nu este corect”

"Nu este corect. Pur şi simplu nu este corect", a scris The Sun. "Este pur şi simplu absurd ca omul care va fi ţinut minte pentru pierderea finalei Ligii Campionilor să fi fost cel mai bun jucător în roşu şi alb", se plângea ziarul britanic, amintind că fundaşul "a fost imens" pe tot parcursul meciului.

Şi mai dur, Telegraph a condamnat "ratarea catastrofală" a lui Gabriel.

Cu empatie, Gazzetta dello Sport din Italia a ales să se concentreze asupra unei "erori crude".

Paris Saint-Germain a câştigat trofeul Ligii Campionilor la fotbal pentru al doilea an la rând, după ce a învins-o pe Arsenal cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, sâmbătă seara, pe Puskas Arena din Budapesta, într-o finală în care scorul a fost egal, 1-1 (0-1, 1-1), atât la finalul celor 90 de minute, cât şi după prelungiri.

PSG a devenit a doua echipă din era Champions League care reuşeşte să îşi apere titlul, după Real Madrid, care a câştigat trofeul de trei ori la rând, între 2016 şi 2018, scrie Agerpres.