Transferul lui Darius Olaru, ”dinamitat”: ”E absurd! Are un obstacol psihologic!”

Transferul lui Darius Olaru, ”dinamitat”: ”E absurd! Are un obstacol psihologic!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

În ultimele zile s-a vehiculat că Darius Olaru ar putea prinde un transfer important în această vară.

TAGS:
Darius OlaruFCSBTransferGenkLilleGigi Becali
Din articol

Scouterii de la Genk și Lille au fost prezenți la barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League câștigat de FCSB în fața lui Dinamo, iar noul antrenor al roș-albaștrilor, Marius Baciu, a anunțat că a fost sunat de un scouter important care s-a interesat de căpitanul fostei campioane.

Străinii, părere vehementă despre transferul lui Darius Olaru la Genk

  • Olaru getty
×
Darius Olaru, curajos înainte de FC Basel - FCSB / Foto: Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Publicația MediaSportif a vorbit despre un eventual transfer al lui Olaru la Genk și au avut o reacție neașteptată. Francofonii au scris că un transfer al lui Darius Olaru demonstrează clar o ”lipsă de imaginație” a belgienilor, având în vedere că fotbalistul lui FCSB s-a aflat deja pe lista celor de la Gent și Anderlecht.

În legătură cu Olaru, jurnaliștii străini au scris că, deși jucătorul are evoluții bune, ”rămâne captiv într-un ciclu de transferuri ratate”.

Jurnaliștii au remarcat faptul că valoarea de piață a lui Darius Olaru a scăzut în ultimii ani, însă nu văd acest lucru neapărat ca pe un lucru negativ. De fapt, spun că în cazul în care transferul se va concretizat, Genk și-ar asuma un risc mai mic în cazul în care transferul nu va fi unul reușit. Totuși, străinii se tem că cei de la Genk nu vor putea negocia cu Gigi Becali pentru transferul fotbalistului având în vedere că actualul contract al lui Olaru va expira abia în vara anului 2028.

  • 5 milioane de euro este cota de piață a lui Darius Olaru, potrivit Transfermarkt.

Jurnaliștii străini susțin că a existat un obstacol de natură psihologică sau contractuală în cazul lui Olaru, având în vedere că mijlocașul nu a reușit să prindă un transfer până la 28 de ani, însă, chiar dacă au vorbit despre anumite probleme care ar putea împiedica mutarea, au tras o concluzie clară: talentul lui Olaru este incontestabil. 

Este absurd ca Genk să transfere un jucător a cărui valoare de piață este în scădere, mai ales având în vedere statisticile ofensive impresionante ale mijlocașului în vârstă de 28 de ani din acest sezon. Clubul încearcă să profite de o oportunitate de piață, însă rămâne discutabil dacă profilul său se potrivește filosofiei echipei.

Jucătorul a demonstrat constanță în evoluții, dar reticența sa de a părăsi România, în ciuda ofertelor primite, sugerează existența unui obstacol de natură psihologică sau contractuală. Totuși, mijlocașul este pur și simplu prea lent. Transferul pare complicat, deoarece FCSB nu își va ceda ușor jucătorul, în ciuda scăderii valorii sale de piață.

Transferul lui Olaru ar reprezenta un pariu pe maturitate, întrucât jucătorul a ajuns la apogeul carierei sale, are experiență internațională și este, în același timp, mai accesibil din punct de vedere financiar. Genk speră astfel să acopere o lipsă evidentă la nivel tehnic. Negocierile sunt intense, însă concurența din partea lui Lille face ca operațiunea să fie riscantă pentru clubul belgian.

Strategia lui Genk se bazează pe un moment delicat, deoarece jucătorul se află la cel mai înalt nivel al său și ar putea respinge proiectul belgian în favoarea unui club important din Franța. Talentul său este incontestabil”, a scris MediaSportif.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Dinamo a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu George Pușcaș
Dinamo a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu George Pușcaș
Scouterii unui club din Anglia au venit să-l vadă pe starul lui FCSB, dar au plecat la pauză: ”Hai să mergem!”
Scouterii unui club din Anglia au venit să-l vadă pe starul lui FCSB, dar au plecat la pauză: ”Hai să mergem!”
Transferul fotbalistului de 850.000 de euro propus la FCSB, tot mai aproape!
Transferul fotbalistului de 850.000 de euro propus la FCSB, tot mai aproape!
Florin Prunea, reacție clară după ce un puști fan FCSB și mama sa au fost agresați de fanii dinamoviști: ”Revino la realitate!”
Florin Prunea, reacție clară după ce un puști fan FCSB și mama sa au fost agresați de fanii dinamoviști: ”Revino la realitate!”
Imagini rare din copilăria Soranei Cîrstea, Simonei Halep, Monicăi Niculescu, Irinei Begu și Anei Bogdan: cum arăta generația bună a tenisului românesc în urmă cu peste 20 de ani
Imagini rare din copilăria Soranei Cîrstea, Simonei Halep, Monicăi Niculescu, Irinei Begu și Anei Bogdan: cum arăta generația bună a tenisului românesc în urmă cu peste 20 de ani
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali l-a convins! Primul jucător care semnează cu FCSB: ”A acceptat oferta”

Gigi Becali l-a convins! Primul jucător care semnează cu FCSB: ”A acceptat oferta”

Interzis nostalgicilor: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu șaptesprezece ani, când se califica pentru prima oară în sferturile Roland Garros

Interzis nostalgicilor: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu șaptesprezece ani, când se califica pentru prima oară în sferturile Roland Garros

FCSB, transfer de titlu! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Îl primim cu brațele deschise”

FCSB, transfer de titlu! Mihai Stoica a făcut anunțul: „Îl primim cu brațele deschise”

Echipa pe care o va antrena Adrian Mihalcea în sezonul următor. Condițiile impuse de antrenor

Echipa pe care o va antrena Adrian Mihalcea în sezonul următor. Condițiile impuse de antrenor

Au început negocierile! Anunțul făcut de CFR Cluj despre noul antrenor

Au început negocierile! Anunțul făcut de CFR Cluj despre noul antrenor

Farul - Chindia 1-1, PSG - Arsenal de România! Totul s-a decis la loviturile de departajare

Farul - Chindia 1-1, PSG - Arsenal de România! Totul s-a decis la loviturile de departajare



Recomandarile redactiei
Scouterii unui club din Anglia au venit să-l vadă pe starul lui FCSB, dar au plecat la pauză: ”Hai să mergem!”
Scouterii unui club din Anglia au venit să-l vadă pe starul lui FCSB, dar au plecat la pauză: ”Hai să mergem!”
Dinamo a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu George Pușcaș
Dinamo a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu George Pușcaș
Transferul fotbalistului de 850.000 de euro propus la FCSB, tot mai aproape!
Transferul fotbalistului de 850.000 de euro propus la FCSB, tot mai aproape!
Florin Prunea, reacție clară după ce un puști fan FCSB și mama sa au fost agresați de fanii dinamoviști: ”Revino la realitate!”
Florin Prunea, reacție clară după ce un puști fan FCSB și mama sa au fost agresați de fanii dinamoviști: ”Revino la realitate!”
Englezii au răbufnit: ”Pur și simplu nu e corect”
Englezii au răbufnit: ”Pur și simplu nu e corect”
Alte subiecte de interes
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Primul transfer gândit de Marius Șumudică la Rapid
Primul transfer gândit de Marius Șumudică la Rapid
Ungurii, gata să transfere un atacant din Superliga. Gyor e aproape să îi obțină semnătura gratis!
Ungurii, gata să transfere un atacant din Superliga. Gyor e aproape să îi obțină semnătura gratis!
CITESTE SI
Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

stirileprotv Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!