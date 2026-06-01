Transferul lui Darius Olaru, ”dinamitat”: ”E absurd! Are un obstacol psihologic!”

Scouterii de la Genk și Lille au fost prezenți la barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League câștigat de FCSB în fața lui Dinamo, iar noul antrenor al roș-albaștrilor, Marius Baciu, a anunțat că a fost sunat de un scouter important care s-a interesat de căpitanul fostei campioane.

Scouterii unui club din Anglia au venit să-l vadă pe starul lui FCSB, dar au plecat la pauză: ”Hai să mergem!”

Publicația MediaSportif a vorbit despre un eventual transfer al lui Olaru la Genk și au avut o reacție neașteptată. Francofonii au scris că un transfer al lui Darius Olaru demonstrează clar o ”lipsă de imaginație” a belgienilor, având în vedere că fotbalistul lui FCSB s-a aflat deja pe lista celor de la Gent și Anderlecht.

În legătură cu Olaru, jurnaliștii străini au scris că, deși jucătorul are evoluții bune, ”rămâne captiv într-un ciclu de transferuri ratate”.

Jurnaliștii au remarcat faptul că valoarea de piață a lui Darius Olaru a scăzut în ultimii ani, însă nu văd acest lucru neapărat ca pe un lucru negativ. De fapt, spun că în cazul în care transferul se va concretizat, Genk și-ar asuma un risc mai mic în cazul în care transferul nu va fi unul reușit. Totuși, străinii se tem că cei de la Genk nu vor putea negocia cu Gigi Becali pentru transferul fotbalistului având în vedere că actualul contract al lui Olaru va expira abia în vara anului 2028.

5 milioane de euro este cota de piață a lui Darius Olaru, potrivit Transfermarkt.

Jurnaliștii străini susțin că a existat un obstacol de natură psihologică sau contractuală în cazul lui Olaru, având în vedere că mijlocașul nu a reușit să prindă un transfer până la 28 de ani, însă, chiar dacă au vorbit despre anumite probleme care ar putea împiedica mutarea, au tras o concluzie clară: talentul lui Olaru este incontestabil.

”Este absurd ca Genk să transfere un jucător a cărui valoare de piață este în scădere, mai ales având în vedere statisticile ofensive impresionante ale mijlocașului în vârstă de 28 de ani din acest sezon. Clubul încearcă să profite de o oportunitate de piață, însă rămâne discutabil dacă profilul său se potrivește filosofiei echipei.

Jucătorul a demonstrat constanță în evoluții, dar reticența sa de a părăsi România, în ciuda ofertelor primite, sugerează existența unui obstacol de natură psihologică sau contractuală. Totuși, mijlocașul este pur și simplu prea lent. Transferul pare complicat, deoarece FCSB nu își va ceda ușor jucătorul, în ciuda scăderii valorii sale de piață.

Transferul lui Olaru ar reprezenta un pariu pe maturitate, întrucât jucătorul a ajuns la apogeul carierei sale, are experiență internațională și este, în același timp, mai accesibil din punct de vedere financiar. Genk speră astfel să acopere o lipsă evidentă la nivel tehnic. Negocierile sunt intense, însă concurența din partea lui Lille face ca operațiunea să fie riscantă pentru clubul belgian.

Strategia lui Genk se bazează pe un moment delicat, deoarece jucătorul se află la cel mai înalt nivel al său și ar putea respinge proiectul belgian în favoarea unui club important din Franța. Talentul său este incontestabil”, a scris MediaSportif.