Imagini rare din copilaria Soranei Cirstea, Simonei Halep, Monicai Niculescu, Irinei Begu si Anei Bogdan: cum arata generatia buna a tenisului romanesc in urma cu doua decenii 

O colectie de imagini rare cu cele mai bune reprezentante ale tenisului romanesc feminin.

1 iunie este ziua copiilor de pretutindeni, iar tenisul romanesc se poate mandri cu o generatie de copii care au iubit suficient de mult tenisul incat sa ajunga sa performeze la cel mai inalt nivel in cariera de senioare.

Este vorba despre generatia consacrata a tenisului feminin romanesc, care incepe cu Simona Halep (29 de ani) - cea mai titrata jucatoare din istoria tarii noastre -, care inmaneaza stafeta mai departe catre Monica Niculescu (33 de ani), Sorana Cirstea (31 de ani), Irina Begu (30 de ani) si Ana Bogdan (28 de ani), toate, jucatoare care au intrat in prima suta mondiala WTA.

Editia 2021 a turneului de la Roland Garros le surprinde pe toate ca participante, cu exceptia Simonei Halep, aflata in incapacitate fizica de joc. Ana Bogdan si Sorana Cirstea au obtinut victorii entuziasmante in primul tur, la fel ca Mihaela Buzarnescu, ducand mai departe renumele tenisului romanesc in turneele de Grand Slam.

Mai jos, o galerie foto care traverseaza copilariile Soranei Cirstea si Anei Bogdan, o surprinde pe Simona Halep pozandu-se alaturi de Gheorghe Hagi, pe Irina Begu distrandu-se la doar 4 ani pe terenul de tenis si, nu in ultimul rand, pe Monica Niculescu in primele sale zile de scoala.