VIDEO Sorana Cîrstea o cunoaște bine pe următoarea adversară: știe cum va decurge sfertul de finală de la Paris

Sorana Cîrstea o cunoaște bine pe următoarea adversară: știe cum va decurge sfertul de finală de la Paris Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea nu se teme de întâlnirea cu a opta jucătoare a lumii programată în faza sferturilor de finală ale competiției de la Roland Garros.

TAGS:
Mirra AndreevaTurneul de la Roland GarrosRoland Garros 2026Tenis WTASorana Cirstea
Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) știe la ce să se aștepte de la meciul programat marți, 2 iunie, în sferturile de finală ale competiției de mare șlem de la Paris.

Dincolo de fileu va fi rusoaica Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA), una dintre cele mai valoroase jucătoare ale noii generații în tenisul feminin.

Sorana Cîrstea dezvăluie că a făcut multe antrenamente cu Mirra Andreeva, în ultima perioadă

În vara anului trecut, Andreeva a ocupat poziția a cincea a clasamentului mondial, cea mai înaltă bifată în carieră, până în prezent.

Cîrstea declară despre Andreeva că îi cunoaște stilul de agresiv de joc. Un plus, în acest sens, îl reprezintă antrenamentele pe care le-au făcut cele două jucătoare împreună, în ultimele săptămâni.

„Va fi un meci dur. Diferența va fi făcută de câteva detalii.”

„Joacă destul de agresiv. Mirra servește mult mai bine, are un joc complet, lovește bine și cu dreapta și cu reverul.

M-am antrenat destul de mult cu ea, în ultima perioadă, și ne cunoaștem. Va fi un meci foarte dur, fizic, iar diferența va fi făcută de câteva detalii,” a anticipat Sorana Cîrstea partida din sferturile de finală, într-un interviu acordat Eurosport.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea wang rg2026 8
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cîrstea și Andreeva, meci intens pe zgura din Linz, în această primăvară

Sfertul de finală al întrecerii de la Paris va fi al doilea meci direct între Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva.

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit în sferturile competiției WTA 500 din Linz, Austria, unde Andreeva s-a impus în trei seturi, scor 7-6 (4), 4-6, 6-2. Două ore și șaptesprezece minute a fost durata meciului jucat în Linz de Cîrstea și Andreeva.

Mirra Andreeva

  • Mirra andreeva frus
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
MAI: Un miliard de euro prin SAFE pentru siguranţa cetăţenilor, protecţia României şi susţinerea mediului de afaceri
MAI: Un miliard de euro prin SAFE pentru siguranţa cetăţenilor, protecţia României şi susţinerea mediului de afaceri
ULTIMELE STIRI
Alertă la Craiova! Un titular al oltenilor are oferta pe masă: „De el depinde!” De ce amână semnarea contractului
Alertă la Craiova! Un titular al oltenilor are oferta pe masă: „De el depinde!” De ce amână semnarea contractului
FC Voluntari - Hermannstadt, acum pe Sport.ro! Aflăm ultima echipă care va evolua în Superligă în sezonul 2026-2027
FC Voluntari - Hermannstadt, acum pe Sport.ro! Aflăm ultima echipă care va evolua în Superligă în sezonul 2026-2027
Lamine Yamal, la un pas să rateze Cupa Mondială
Lamine Yamal, la un pas să rateze Cupa Mondială
Șeful echipei din Superligă, anunț uriaș pentru fani: „Vom rezolva”
Șeful echipei din Superligă, anunț uriaș pentru fani: „Vom rezolva”
Universitatea Craiova dă startul transferurilor: Un fundaș croat se află pe lista campioanei
Universitatea Craiova dă startul transferurilor: Un fundaș croat se află pe lista campioanei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Echipa pe care o va antrena Adrian Mihalcea în sezonul următor. Condițiile impuse de antrenor

Echipa pe care o va antrena Adrian Mihalcea în sezonul următor. Condițiile impuse de antrenor

Farul - Chindia 1-1, PSG - Arsenal de România! Totul s-a decis la loviturile de departajare

Farul - Chindia 1-1, PSG - Arsenal de România! Totul s-a decis la loviturile de departajare

„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!

„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!

Turcii fac anunțul despre transferul jucătorului de la FCSB: ”Este interesată!”

Turcii fac anunțul despre transferul jucătorului de la FCSB: ”Este interesată!”

3.000.000 de euro pentru vedeta FCSB-ului! Gigi Becali a luat decizia pe loc

3.000.000 de euro pentru vedeta FCSB-ului! Gigi Becali a luat decizia pe loc

Dinamo începe în forță noul sezon: 3.500.000€!

Dinamo începe în forță noul sezon: 3.500.000€!



Recomandarile redactiei
Alertă la Craiova! Un titular al oltenilor are oferta pe masă: „De el depinde!” De ce amână semnarea contractului
Alertă la Craiova! Un titular al oltenilor are oferta pe masă: „De el depinde!” De ce amână semnarea contractului
Lamine Yamal, la un pas să rateze Cupa Mondială
Lamine Yamal, la un pas să rateze Cupa Mondială
Șeful echipei din Superligă, anunț uriaș pentru fani: „Vom rezolva”
Șeful echipei din Superligă, anunț uriaș pentru fani: „Vom rezolva”
FC Voluntari - Hermannstadt, acum pe Sport.ro! Aflăm ultima echipă care va evolua în Superligă în sezonul 2026-2027
FC Voluntari - Hermannstadt, acum pe Sport.ro! Aflăm ultima echipă care va evolua în Superligă în sezonul 2026-2027
Serena, transformare totală la 44 de ani: Williams, răvășitoare înaintea revenirii pe teren
Serena, transformare totală la 44 de ani: Williams, răvășitoare înaintea revenirii pe teren
Alte subiecte de interes
Rezultatul șocant de la Indian Wells care confirmă suspiciunile momentului, în circuitul WTA
Rezultatul șocant de la Indian Wells care confirmă suspiciunile momentului, în circuitul WTA
„Sper să-mi lase și mie câțiva” Campioana de 17 ani de la Dubai i-a donat tatălui său toți banii câștigați în Emirate
„Sper să-mi lase și mie câțiva” Campioana de 17 ani de la Dubai i-a donat tatălui său toți banii câștigați în Emirate
Ce prevede Sorana Cîrstea pentru ultimul Roland Garros al carierei: sfertul de finală din urmă cu 17 ani, reperul româncei
Ce prevede Sorana Cîrstea pentru ultimul Roland Garros al carierei: sfertul de finală din urmă cu 17 ani, reperul româncei
Verdictul medicilor: când s-ar putea întoarce Nadal, de fapt, la antrenamente și ce șanse are să joace la Roland Garros
Verdictul medicilor: când s-ar putea întoarce Nadal, de fapt, la antrenamente și ce șanse are să joace la Roland Garros
Jaqueline Cristian a găsit explicația pentru dezamăgirea suferită pe bani frumoși la Roland Garros
Jaqueline Cristian a găsit explicația pentru dezamăgirea suferită pe bani frumoși la Roland Garros
Prietena Gabrielei Ruse, zguduită de realitate: a câștigat la Roland Garros într-o zi în care familia sa a fost la un pas de moarte
Prietena Gabrielei Ruse, zguduită de realitate: a câștigat la Roland Garros într-o zi în care familia sa a fost la un pas de moarte
CITESTE SI
Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

stirileprotv Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!