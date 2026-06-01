Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) știe la ce să se aștepte de la meciul programat marți, 2 iunie, în sferturile de finală ale competiției de mare șlem de la Paris.

Dincolo de fileu va fi rusoaica Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA), una dintre cele mai valoroase jucătoare ale noii generații în tenisul feminin.

Sorana Cîrstea dezvăluie că a făcut multe antrenamente cu Mirra Andreeva, în ultima perioadă

În vara anului trecut, Andreeva a ocupat poziția a cincea a clasamentului mondial, cea mai înaltă bifată în carieră, până în prezent.

Cîrstea declară despre Andreeva că îi cunoaște stilul de agresiv de joc. Un plus, în acest sens, îl reprezintă antrenamentele pe care le-au făcut cele două jucătoare împreună, în ultimele săptămâni.

„Joacă destul de agresiv. Mirra servește mult mai bine, are un joc complet, lovește bine și cu dreapta și cu reverul.

M-am antrenat destul de mult cu ea, în ultima perioadă, și ne cunoaștem. Va fi un meci foarte dur, fizic, iar diferența va fi făcută de câteva detalii,” a anticipat Sorana Cîrstea partida din sferturile de finală, într-un interviu acordat Eurosport.