Nu trebuie să omitem din contextul meciului de azi forma excepțională pe care a prins-o Mirra Andreeva . Agresivă de la un capăt la altul, cu un joc variat, catapultând lovituri excepționale, cu o precizie robotică, pe liniile terenului, puștoaica de 19 ani (exact vârsta la care Sorana disputa primul ei sfert de finală la Roland Garros) a controlat jocul cu superioritate și cu o încredere pe care le văzusem la românca noastră în tururile precedente. Nu și acum, din păcate.

Am văzut-o azi pe Sorana în versiunea de la 19-20-25-30 de ani. Emotivă, blocată de însemnătatea meciului și luând aproape de fiecare dată soluțiile greșite. A intrat crispată, încordată, de parcă o avea pe rusoaică în spate, și nu de partea cealaltă a terenului. Sorana s-a întors în timp când avea mai mare nevoie să joace în prezent, cu dezinvoltură și gândind limpede, așa cum o făcuse pe parcursul turneului.

Sorana a pus-o în dificultate doar arareori pe adversara ei, a reușit doar patru lovituri câștigătoare, spre deosebire de 18 ale rusoaicei) și a luat decizii eronate în momentele importante (18 greșeli neforțate). În plus, nici primul servicu n-a mai mers (48% puncte câștigate), iar cel de-al doilea a fost catastrofal (13% puncte câștigătoare), ghicit și speculat de multe ori de Andreeva.

Deși ne doream mai mult ca fani ai tenisului și ai Soranei și am fi vrut să-și încheie cariera cu o finală de Grand Slam, pentru că, zicem noi, ar fi meritat-o la talentul pe care l-a avut, trebuie să apreciem această performanță obținută de ea la 36 de ani. Nu e deloc ușor să te menții în top la vârsta asta, să arăți excelent din punct de vedere fizic și să joci de plăcere după atâția ani de muncă.

Sorana și bariera emoțională

Dar, în același timp, trebuie să fim conștienți că Sorana a avut anumite limite și că a depășit abia acum, la 35-36 de ani, o barieră emoțională care a ținut-o pe loc ani la rând. Astăzi și-a pus din nou bariera.

Rămânem, totuși, cu 10 zile frumoase la Roland Garros, 10 zile în care Sorana ne-a ținut în turneu, a ajuns la un nivel înalt cu jocul ei și ne-a readus în elita tenisului mondial.

Probabil că Sorana se va retrage la finalul acestui an, lăsând în spate o carieră cu suișuri și coborâșuri și acest ultim sezon în care, la 36 de ani, și-a depășit limitele și a ajuns pe cel mai bun loc al ei în clasamentul mondial.

A fost frumos, probabil că există și regrete, dar cred că Sorana Cîrstea poate fi un exemplu pentru copiii care s-au apucat de puțin timp de tenis sau se vor apuca în viitorul apropiat. Ca să ajungi sus în sportul de performanță, trebuie să muncești cu abnegație an de an, lună de lună, și să încerci să-ți depășești permanent limitele și barierele fizice și mentale. Uneori reușești, alteori – nu.