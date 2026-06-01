Jucătoarea ucraineană de tenis Svitolina, locul 7 mondial, s-a calificat duminică în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, învingând-o pe jucătoarea elveţiană Belinda Bencic (nr. 11) în trei seturi , 4-6, 6-4, 6-0, pe terenul Philippe-Chatrier.

Elina Svitolina: "Fantastic!"

Câştigătoare la Roma luna aceasta, jucătoarea în vârstă de 31 de ani şi-a trecut în cont a zecea victorie consecutivă şi va înfrunta o altă ucraineancă, Marta Kostiuk (nr. 15), care este, de asemenea, într-o formă excelentă pe zgură după victoriile de la Rouen şi Madrid.

"Va fi o ucraineancă în semifinale, deci este deja fantastic", a spus Svitolina publicului parizian.

Svitolina îşi egalează astfel cea mai bună performanţă de la Roland-Garros, ajungând în sferturile de finală ale turneului parizian pentru a şasea oară.

Dintre cele patru turnee de Grand Slam, Roland-Garros este singurul în care ucraineanca nu a ajuns niciodată în semifinale, fiind eliminată în sferturile de finală în 2015, 2017, 2020, 2023 şi 2025.

La Roland Garros, tot în sferturi, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe rusoaica Mirra Andreeva.