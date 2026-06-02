Sir Kenny Dalglish are cancer. Anunțul vine la o zi după ce o altă legendă de la Liverpool a dezvăluit că se luptă cu aceeași boală

Două figuri emblematice de la Liverpool se luptă cu o boală nemiloasă.

Luni, pe 1 iunie, Kevin Keegan (75 de ani) a dezvăluit că are cancer la stomac în stadiul 4, cel mai avansat stadiu al bolii. Legendarul atacant a bifat 322 de apariții la Liverpool, pentru care a înscris 100 de goluri și a oferit 88 de pase decisive. 

La o zi după anunțul lui Keegan, un alt legendar fotbalist de la gruparea din Anfield Road, Sir Kenny Dalglish, a anunțat că se luptă cu boala nemiloasă.

Fostul atacant, care are 170 de goluri și 186 de assist-uri în 511 de apariții la Liverpool, e membru activ în Consiliul de Administrație de la echipa ”cormoranilor” din 2013.

”Așa cum a indicat postarea mea accidentală de pe rețelele sociale, urmez în prezent un tratament pentru cancer. Spre deosebire de felul în care folosesc telefonul mobil, tratamentul merge bine.

În mod ideal, acest lucru ar fi rămas privat, pentru că așa ar fi trebuit să fie, dar abilitățile mele inutile în materie de tehnologie m-au pus în situația de a vorbi despre asta.

Nu am intenționat să fac public acest lucru, așa că aș aprecia dacă intimitatea mea și a familiei mele ar fi respectată.

Ca întotdeauna, le mulțumesc minunatului personal medical, care a dat dovadă de o grijă și o discreție incredibile, nu doar față de mine, ci și față de mulți, mulți alții. Merită toată aprecierea”, a scris Dalglish pe Instagram. 

Într-un comunicat, Liverpool a reacționat după mesajul făcut public de Dalglish.

”Sprijinul, gândurile bune și afecțiunea tuturor celor de la Liverpool sunt și vor continua să fie alături de Sir Kenny și de familia sa. Clubul dorește, de asemenea, să sublinieze cererea acestuia ca intimitatea să îi fie respectată pe viitor”, au scris ”cormoranii”.

