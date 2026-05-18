GALERIE FOTO Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu incredibil + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”

Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu incredibil + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă” AUTO
Vali Andronescu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Audi a prezentat noul A5, modelul care vine cu una dintre cele mai importante schimbări din gamă.

TAGS:
Audia5Audi A5s-line
Din articol

Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu incredibil + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”

  • 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Audi (Primele 6 imagini sunt modelul S-line)

Noul Audi A5 este descris de constructorul german drept un sedan premium de dimensiuni medii, gândit pentru cei care vor un amestec între design elegant, tehnologie modernă și o experiență de condus mai dinamică.

Mașina vine cu 268 de cai putere și 400 Newton-metri în modelul ei standard, cu o motorizare de 2.0 litri. Un detaliu impresionant este că noul A5 accelerează de la 0-100 km/h în 5,6 secunde!

Față de generația precedentă, A5 vine cu o siluetă mai elegantă, mânere integrate în caroserie, plafon panoramic standard și o bandă LED amplasată pe toată lățimea părții din spate. 

Audi scrie în prezentarea oficială a mașinii că noul model are un design ”dinamic din orice unghi”, cu o linie a plafonului care îi dă un aer de Sportback.

Ce mai aduce nou Audi A5 față de generația precedentă

Pentru modelul din 2026, Audi A5 primește mai multe actualizări digitale și tehnice, cum ar fi un volan multifuncțional actualizat, funcții noi pentru Audi drive select, comenzi vocale îmbunătățite și sisteme extinse de asistență pentru șofer.

Una dintre dotările noi este camera de bord integrată. Sistemul poate filma 4K la 30 FPS. Camera poate porni automat în anumite situații, pe baza logicii de înregistrare a mașinii.

Ce scrie revista de specialitate Car and Driver despre noul A5

”În timp ce am testat-o, am găsit mașina mai sportivă decât generația precedentă, deși reglarea suspensiei sale e încă bazată pe confort. Transmisia răspunde rapid la comenzile de accelerare”, a scris caranddriver.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Mercedes s-a dat peste cap pentru noul C-Class: ”Cel mai puternic și mai sportiv pe care l-am făcut vreodată”
Mercedes s-a dat peste cap pentru noul C-Class: ”Cel mai puternic și mai sportiv pe care l-am făcut vreodată”
Noul BMW face valuri în online. Cum arată noul Seria 7 care i-a stârnit pe fanii auto: ”Mașina visurilor mele”
Noul BMW face valuri în online. Cum arată noul Seria 7 care i-a stârnit pe fanii auto: ”Mașina visurilor mele”
Dacia a prezentat noul Logan! Cum arată și cât costă ”cel mai puternic de până acum”
Dacia a prezentat noul Logan! Cum arată și cât costă ”cel mai puternic de până acum”
ULTIMELE STIRI
Spaniolii au anunțat când va fi Jose Mourinho prezentat oficial la Real Madrid
Spaniolii au anunțat când va fi Jose Mourinho prezentat oficial la Real Madrid
Când se joacă barajul FCSB – FC Botoșani. Anunțul făcut de LPF
Când se joacă barajul FCSB – FC Botoșani. Anunțul făcut de LPF
Bogdan Vlădău intră în ring! Fostul model de la „Vara Ispitelor” este pregătit de Doroftei: „Are foarte mari șanse!”
Bogdan Vlădău intră în ring! Fostul model de la „Vara Ispitelor” este pregătit de Doroftei: „Are foarte mari șanse!”
CIES a desemnat cele mai bune ”produse de export” din România după eventul Universității Craiova! FCSB are un jucător pe podium
CIES a desemnat cele mai bune ”produse de export” din România după eventul Universității Craiova! FCSB are un jucător pe podium
Mirel Rădoi transferă din Superliga! Fotbalistul dorit de român la Gaziantep
Mirel Rădoi transferă din Superliga! Fotbalistul dorit de român la Gaziantep
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Prima mutare pregătită de Craiova după câștigarea titlului: "Discutăm de ceva timp"

Prima mutare pregătită de Craiova după câștigarea titlului: "Discutăm de ceva timp"

Fabrizio Romano al arabilor anunță: „Iordănescu semnează!“. Fostul selecționer dă lovitura

Fabrizio Romano al arabilor anunță: „Iordănescu semnează!“. Fostul selecționer dă lovitura



Recomandarile redactiei
Spaniolii au anunțat când va fi Jose Mourinho prezentat oficial la Real Madrid
Spaniolii au anunțat când va fi Jose Mourinho prezentat oficial la Real Madrid
Când se joacă barajul FCSB – FC Botoșani. Anunțul făcut de LPF
Când se joacă barajul FCSB – FC Botoșani. Anunțul făcut de LPF
CIES a desemnat cele mai bune ”produse de export” din România după eventul Universității Craiova! FCSB are un jucător pe podium
CIES a desemnat cele mai bune ”produse de export” din România după eventul Universității Craiova! FCSB are un jucător pe podium
Exod la Gaziantep după ce Mirel Rădoi a bifat patru eșecuri la rând! Anunțul turcilor despre antrenorul român
Exod la Gaziantep după ce Mirel Rădoi a bifat patru eșecuri la rând! Anunțul turcilor despre antrenorul român
Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF
Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF
Alte subiecte de interes
Audi și Porsche au primit acceptul să intre în Fomula 1!
Audi și Porsche au primit acceptul să intre în Fomula 1! 
Asta inseamna sa fii hipster! :) Ce super bolid de 100.000 € a refuzat Solari pentru un Smart de 10 ori mai ieftin
Asta inseamna sa fii hipster! :) Ce super bolid de 100.000 € a refuzat Solari pentru un Smart de 10 ori mai ieftin
VIDEO: Ce legatura au cel mai urat lucru de pe lume si noul Audi A5!
VIDEO: Ce legatura au cel mai urat lucru de pe lume si noul Audi A5!
Audi revine! Noul A5 arata mult prea bine pentru secolul asta!
Audi revine! Noul A5 arata mult prea bine pentru secolul asta!
CITESTE SI
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

stirileprotv Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

stirileprotv Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!