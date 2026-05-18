Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu incredibil + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”

Foto: Audi (Primele 6 imagini sunt modelul S-line)

Noul Audi A5 este descris de constructorul german drept un sedan premium de dimensiuni medii, gândit pentru cei care vor un amestec între design elegant, tehnologie modernă și o experiență de condus mai dinamică.

Mașina vine cu 268 de cai putere și 400 Newton-metri în modelul ei standard, cu o motorizare de 2.0 litri. Un detaliu impresionant este că noul A5 accelerează de la 0-100 km/h în 5,6 secunde!

Față de generația precedentă, A5 vine cu o siluetă mai elegantă, mânere integrate în caroserie, plafon panoramic standard și o bandă LED amplasată pe toată lățimea părții din spate.

Audi scrie în prezentarea oficială a mașinii că noul model are un design ”dinamic din orice unghi”, cu o linie a plafonului care îi dă un aer de Sportback.

Ce mai aduce nou Audi A5 față de generația precedentă

Pentru modelul din 2026, Audi A5 primește mai multe actualizări digitale și tehnice, cum ar fi un volan multifuncțional actualizat, funcții noi pentru Audi drive select, comenzi vocale îmbunătățite și sisteme extinse de asistență pentru șofer.

Una dintre dotările noi este camera de bord integrată. Sistemul poate filma 4K la 30 FPS. Camera poate porni automat în anumite situații, pe baza logicii de înregistrare a mașinii.

Ce scrie revista de specialitate Car and Driver despre noul A5

”În timp ce am testat-o, am găsit mașina mai sportivă decât generația precedentă, deși reglarea suspensiei sale e încă bazată pe confort. Transmisia răspunde rapid la comenzile de accelerare”, a scris caranddriver.com.