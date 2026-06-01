Septuplul campion mondial la Formula 1 Michael Schumacher, grav rănit într-un accident de schi la 29 decembrie 2013, a împlinit la începutul anului 57 de ani. În urmă cu aproape 12 ani, el a fost transferat la un spital din Grenoble după ce a suferit un traumatism cranian sever şi o hemoragie cerebrală, în urma unui accident la schi.

Până la 16 iunie 2014, Schumacher a fost în comă. El a fost transferat la 18 iunie 2014 la o unitate medicală de specialitate din Lausanne, iar în 9 septembrie 2014 a fost externat şi mutat la locuinţa sa din localitatea elveţiană Gland.

Pilotul elicopterului care l-a luat de pe pârtie pe Michael Schumacher, ieșire publică

Ulterior, 12 ani mai târziu, misterul din jurul stării de sănătate a lui Michael Schumacher rămâne neelucidat. Cu toate acestea, unul dintre cei mai mari urmăritori ai Formulei 1 din Germania, Felix Gorner, a reuşit să adune câteva informaţii despre starea de sănătate a lui ”Schumi”.

Recent, în presă a decis să apară cu o poziție publică pilotul elicopterului care l-a luat de pe pârtia de schi pe Michael Schumacher, în urma teribilului accident.

El a rememorat evenimentele de parcă s-a întâmplat recent, momentul în care a aflat că e vorba de un campion precum Michael Schumacher fiind unul care l-a marcat și a crescut presiunea pe umerii săi la acel moment.

Ce s-a întâmplat în elicopterul echipajului care a intervenit la accidentul lui Michael Schumacher

Yannick Dainese pe numele său, pilotul de elicopter și-a adus aminte că la acel moment comandantul de misiune i-a ordonat să oprească microfonul de pe uniformă și camera de filmat.

”Un salvator a sărit din elicopter împreună cu doctorul și mi-a spus: «Mergem la Schumacher!» La început am crezut că glumește. Dar când comandantul ne-a ordonat să ne scoatem microfoanele și camerele GoPro și să le interzicem jurnaliștilor să ne însoțească, am înțeles că era adevărat.

Subconștient, presiunea era acolo pentru că știam că era venerat ca un zeu. Dar pentru mine, el a fost doar o altă persoană grav rănită. Aproape că nu a existat nicio conversație în cele câteva minute cât a durat până când șoferul s-a urcat în elicopter, deoarece fiecare se retrage în propria bulă.

(N.r. – La câteva zile de la accident) Ceea ce am văzut m-a șocat. Erau autobuze, steaguri roșii și oameni peste tot. Spitalul fusese transformat într-un adevărat circuit de Formula 1. Nu am vrut să vorbesc despre asta cu presa, ca să am liniște. Și, oricum, nu am aceiași avocați ca familia Schumacher!”, a spus Yannick Dainese.